أسعار القمح محليا اليوم الإثنين 4 يوليو 2022

انخفضت أسعار القمح اليوم الإثنين 4-7-2022، بعدما شهدت حالة من الثبات العميق والمتواصل لدى تجار الجملة والمستهلك في السوق المحلية، على مدار أكثر من أسبوعين.

وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، إنها تعاقدت على شراء 815 ألف طن من القمح في ممارسة دولية، والتي تعد أكبر صفقة منذ أعوام مع انخفاض الأسعار على نحو طفيف.

وأوضحت الهيئة، الأربعاء الماضي، أن الكمية المشتراة تشمل 350 ألف طن من القمح الفرنسي، و240 ألف طن من القمح الروماني، و175 ألف طن من القمح الروسي، و50 ألف طن من القمح البلغاري.

أسعار القمح اليوم في مصر للطن

القمح الروسي بروتين 12.5%

انخفض سعر القمح الروسي بروتين 12.5% بمقدار 100 جنيه، ليسجل 8200 جنيه للطن.

القمح الأوكراني بروتين 12.5%

وهبط سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5% بمقدار 100 جنيه، ليسجل 8150 جنيهًا للطن في السوق المحلية.

القمح الأوكراني بروتين 11.5%

انخفض سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% بمقدار 100 جنيه، ليسجل 8100 جنيه للطن.

القمح الروماني

كما تراجع سعر القمح الروماني بمقدار 100 جنيه، ليسجل 8050 جنيهًا للطن، في السوق المحلية.

القمح الليتواني

انخفضت أسعار القمح الليتواني بمقدار 100 جنيه، لتسجل 8200 جنيه للطن.

القمح الألماني

وانخفض سعر طن القمح الألماني بمقدار 100 جنيه، إذ بلغ 8200 جنيه للطن.

القمح الهندي

وسجل سعر طن القمح الهندي 7900 جنيه.

سعر القمح للمستهلك

بلغ سعر كيلو جرام القمح للمستهلك 13 جنيهًا.