أسعار القمح محليا اليوم الأحد 3 يوليو 2022

شهدت أسعار القمح اليوم الأحد 3-7-2022، حالة من الثبات العميق والمتواصل لدى تجار الجملة والمستهلك في السوق المحلي، على مدار أكثر من أسبوعين، وذلك عقب التباين السعري يوم الأربعاء 15 يونيو، إذ استقر سعر القمح الأوكراني والروماني والهندي، بينما تراجع الروسي والليتواني والألماني بنوعيه، بمقدار 50 جنيهًا.

أسعار القمح اليوم في مصر “للطن”

القمح الروسي بروتين 12.5%

ثبت سعر القمح الروسي بروتين 12.5%، ليسجل 8300 جنيه للطن.

القمح الأوكراني بروتين 12.5%

واستقر سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5%، ليسجل 8250 جنيهًا للطن في السوق المحلية.

القمح الأوكراني بروتين 11.5%

حافظ سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% على قيمته الشرائية، ليسجل 8200 جنيه للطن.

القمح الروماني

كما ثبت سعر القمح الروماني، ليسجل 8150 جنيهًا للطن، في السوق المحلية.

القمح الليتواني

ثبتت أسعار القمح الليتواني، لتسجل 8300 جنيه للطن.

القمح الألماني

واستقر سعر طن القمح الألماني، إذ بلغ 8300 جنيه للطن.

القمح الهندي

وسجل سعر طن القمح الهندي 8000 جنيه.

سعر القمح للمستهلك

بلغ سعر كيلو جرام القمح للمستهلك 13 جنيهًا.

سعر القمح

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية المشتري الحكومي للحبوب في مصر، إنها تعاقدت على شراء 815 ألف طن من القمح في ممارسة دولية، والتي تعد أكبر صفقة منذ أعوام مع انخفاض الأسعار على نحو طفيف.

وأوضحت الهيئة، الأربعاء الماضي، أن الكمية المشتراة تشمل 350 ألف طن من القمح الفرنسي و240 ألف طن من القمح الروماني و175 ألف طن من القمح الروسي و50 ألف طن من القمح البلغاري.

وعلى الصعيد العالمي، هبطت أسعار العقود الآجلة للقمح بنهاية تداولات أمس الأول الجمعة، آخر جلسات الأسبوع الماضي ببورصة شيكاغو التجارية.