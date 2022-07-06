أسعار القمح عالميا اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022

استقرت أسعار القمح اليوم الأربعاء 6-7-2022، لليوم الثاني على التوالي بعد انخفاض جميع الأنواع بمقدار 100 جنيه يوم الإثنين الماضي لدى تجار الجملة في السوق المحلي.

أسعار القمح اليوم في مصر للطن

تقدم “المال” لمتابعيها آخر التغيرات التي تطرأ على أسعار القمح محليًا وعالميًا والتي جاءت على النحو التالي:

القمح الروسي بروتين 12.5%

استقر سعر القمح الروسي بروتين 12.5%، ليسجل 8200 جنيه للطن.

القمح الأوكراني بروتين 12.5%

واستقر سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5%، ليسجل 8150 جنيهًا للطن في السوق المحلي.

القمح الأوكراني بروتين 11.5%

ثبت سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5%، ليسجل 8100 جنيه للطن.

القمح الروماني

كما استقر سعر القمح الروماني، ليسجل 8050 جنيهًا للطن، في السوق المحلي.

القمح الليتواني

ثبتت أسعار القمح الليتواني، لتسجل 8200 جنيه للطن.

القمح الألماني

واستقر سعر طن القمح الألماني، إذ بلغ 8200 جنيه للطن.

القمح الهندي

وسجل سعر طن القمح الهندي 7900 جنيه.

سعر القمح للمستهلك

بلغ سعر كيلو القمح للمستهلك 13 جنيهًا.

كانت الهيئة العاملة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، قد صرحت إنها تعاقدت على شراء 815 ألف طن من القمح في ممارسة دولية، والتي تعد أكبر صفقة منذ أعوام مع انخفاض الأسعار على نحو طفيف.

وأوضحت الهيئة، أن الكمية المشتراة تشمل 350 ألف طن من القمح الفرنسي، و240 ألف طن من القمح الروماني، و175 ألف طن من القمح الروسي، و50 ألف طن من القمح البلغاري

أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو

تبانيت أسعار العقود الآجلة للقمح عند بداية تداولات اليوم الأربعاء، في بورصة شيكاغو التجارية، إذ هبط عقد يوليو لتداول القمح بمقدار 2.75 سنت ليصل إلى 791 سنتًا لكل بوشل، أي بنسبة 0.35%، عن الجلسة السابقة.

بينما ارتفع عقد سبتمبر لتداول القمح بمقدار 6.25 سنت، ليصل إلى 813.25 سنت لكل بوشل، أي بنسبة 0.77%.