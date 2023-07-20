أسعار القمح تواصل الارتفاع وتلامس ذروة 3 أسابيع بعد انهيار اتفاق تصدير الحبوب

استمرت أسعار القمح العالمية في مسارها الصعودي، مسجلة أعلى مستوياتها في 3 أسابيع خلال تعاملات اليوم الخميس في أعقاب موجة من الهجمات الروسية جنوب أوكرانيا بعد إلغاء موسكو اتفاق تصدير الحبوب.

وحذرت وزارة الدفاع الروسية من أن كافة السفن في البحر الأسود المتجهة نحو الموانئ الأوكرانية ستعتبر ناقلات شحنات عسكرية محتملة.

وذلك بعدما انسحبت روسيا هذا الأسبوع من اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسبوع، ما عزز حالة عدم اليقين بشأن إمدادات وأسعار الغذاء العالمية.

وذكرت الشركة الاستشارية التي يقع مقرها في باريس “أجريتيل” في مذكرة نقلته “بلومبرج” أن الهجمات تؤكد بشكل أكبر التحذيرات التي أصدرتها موسكو التي أنهت ضمانات السلامة للشحن في المنطقة عندما انسحبت من الاتفاق.

وارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم سبتمبر في بورصة شيكاغو بنسبة 0.96% إلى 7.34 دولار للبوشل، في حين ارتفعت أسعار الذرة 0.5% عند 5.48 دولار للبوشل.