أسعار القمح تهبط 6% بعد إعلان روسيا استئناف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب

تراجعت العقود الآجلة للقمح من شيكاغو وحتى أوروبا يوم الأربعاء بعد إن قالت روسيا إنها ستستأنف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، بعد أن علقتها مطلع الأسبوع في خطوة هددت إمدادات الغذاء العالمية.

وتراجعت عقود القمح في مجلس شيكاغو للتجارة 6% إلى 8.47 دولار وثلاثة أرباع سنت للبوشل بحلول الساعة 1100 بتوقيت جرينتش، مما محا مكاسب تلك العقود في اليومين اللذين أعقبا إعلان روسيا تعليق مشاركتها في الاتفاق.

تراجع أسعار القمح

كما اقتفت الذرة أثر الانخفاض وتراجعت 2.3 % إلى 6.81 دولار وثلاثة أرباع سنت للبوشل بينما تراجع فول الصويا 1% إلى 14.33 دولار ونصف سنت للبوشل.

وتراجعت أيضا أسعار القمح في أوروبا، حيث هبطت عقود ديسمبر 4% مسجلة 343.50 يورو للطن.

وأعلنت روسيا يوم الأربعاء إنها ستستأنف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا التي تمزقها الحرب بعد تعليقها في مطلع الأسبوع في خطوة هددت بتفاقم الجوع على مستوى العالم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنها تلقت ضمانات مكتوبة من كييف بعدم استخدام ممر الحبوب بالبحر الأسود في العمليات العسكرية ضد روسيا.

وجاء في بيان الوزارة “الاتحاد الروسي يرى أن الضمانات التي تلقاها في الوقت الحالي كافية على ما يبدو وسيستأنف تنفيذ الاتفاق”.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق، إن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أبلغ نظيره التركي خلوصي أكار بأن الاتفاق الذي أبرم في 22 يوليو بوساطة تركيا والأمم المتحدة سيستأنف اعتبارا من منتصف يوم الأربعاء.

وأضاف أردوغان “نقل الحبوب سيستمر حسب المتفق اعتبارا من الساعة 1200 ظهرا اليوم”.

وقالت مصادر معنية بصادرات الحبوب لرويترز إن السفن واصلت نقل الحبوب الأوكرانية عبر الممر على الرغم من التعليق، لكن ليس من المرجح أن يستمر ذلك لفترة طويلة لأن شركات التأمين لم تصدر عقودا جديدة بسبب قرار روسيا.