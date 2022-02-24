اقتصاد وأسواق

أسعار القمح تقفز 6% بعد الغزو الروسي لأوكرانيا

البوشل زاد 50 دولارا دفعة واحدة
المال - خاص 9:43 ص, الخميس, 24 فبراير 22 9:43 ص, الخميس, 24 فبراير 22

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قفزت أسعار القمح قرابة 6% إثر إعلان موسكو عن شن حملة عسكرية على شرق أوكرانيا.

وحسب بلومبرج، قفز سعر القمح 5.65% إلى 934.75 دولار للبوشل بزيادة 50 دولارا دفعة واحدة.

كما قفز سعر الذرة 5.14% إلى 716.25 دولار للبوشل بزيادة 35 دولارا.

وتستحوذ روسيا وأوكرانيا على أكثر من ربع كمية القمح التي تصدر للعالم، بحسب ما ذكره المرصد الاقتصادي (OEC).

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ووفقاً لرويترز، جاءت 50% تقريباً من مشتريات مصر من القمح العام الماضي من روسيا وحوالى 30% من أوكران.

واليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تنفيذ “عملية عسكرية” في أوكرانيا أعقبها هجوم واسع وصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه الحرب.

وأعلن بوتين أن العملية العسكرية تستهدف منطقة إقليم دونباس، شرقي أوكرانيا، والذي يضم منطقي لوغانسك ودونيتسك.

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وجاء ذلك في خطاب متلفز للرئيس الروسي، في نفس الوقت الذي كان مجلس الأمن الدولي يطلب منه التوقف، صباح يوم الخميس.

وحث بوتين الجنود الأوكرانيين في منطقة القتال بشرق أوكرانيا على الاستسلام وإلقاء الأسلحة والعودة إلى ديارهم.

كما حذر أوكرانيا من تحميلها مسؤولية أي إراقة دماء، وقال إن بلاده لا تنوي احتلال أوكرانيا.

ومن جانبه ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن بما سماه “هجوما غير مبرر للقوات العسكرية الروسية”.

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وشدد على أن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها سوف يردون بطريقة موحدة وحاسمة. “وسيحاسب العالم روسيا”.

كما انتقد ما قام به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقال: “لقد اختار الرئيس بوتين حرباً مع سبق الإصرار من شأنها أن تؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ومعاناة بشرية”.

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بقلم المال - خاص

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