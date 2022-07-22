أسعار القمح تتراجع 5% بعد اتفاقية تاريخية بشأن تصدير القمح الأوكراني

تراجعت أسعار عقود القمح تتراجع بنحو 5% بعد توقيع اتفاق الحبوب بين موسكو وكييف، حيث وقعت روسيا وأوكرانيا ، اليوم الجمعة ، اتفاقية تاريخية في مدينة (إسطنبول) التركية ، بشأن تصدير القمح الأوكراني ، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، في خطوة من شأنها أن تمهد الطريق لإنهاء أزمة عميقة تهدد الأمن الغذائي العالمي.

تصدير القمح الأوكراني

في بداية مراسم التوقيع ، شكر جوتيريش تركيا على “تسهيل هذه الاتفاقية لتصدير الحبوب الأوكرانية” ، مضيفًا أنه بالنسبة لممثلي أوكرانيا وروسيا تجاوزوا العقبات ووضعوا خلافاتهم جانبًا لأخذ هذه المبادرة التي من شأنها أن تخدم الدولة. للجميع ، “لصالح البشرية”.

واضاف ان “نقل القمح إلى الأسواق العالمية سيخفف الضغط على الأسعار التي زادت وتشكل كابوسا لعدد من الدول” ، مشيرا الى ان “هذه المبادرة التي وقعنا عليها تمهد الطريق لتصدير ثلاثة موانئ مهمة. . للبحر الأسود ، وهي (أوديسا) ، (تشورنومورسك) و (يوزني) “.

وشدد على أن “هذه الاتفاقية يجب أن تنفذ بالكامل لأن العالم يحتاجها لمواجهة أزمة الغذاء العالمية.

بدوره ، قال أردوغان في كلمته إن توقيع اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية سيكون له أثر إيجابي على ملايين الأشخاص وسيحل مشكلة الغذاء العالمية ، مضيفًا: “سنضمن وصول شحنات الحبوب الأوكرانية إلى الوجهات المحددة”.

وشكر الرئيس التركي نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي على دعمهما في تسهيل إيصال الحبوب إلى باقي دول العالم.

اتفاق عبر الحوار لإنهاء الحرب

ودعا روسيا وأوكرانيا إلى “التوصل إلى اتفاق عبر الحوار لإنهاء الحرب من أجل تعزيز استقرار النظام العالمي” ، مؤكدا على أن الحرب في أوكرانيا “تطال جميع دول العالم ونريد أن تنتهي في أقرب وقت. قدر الإمكان. قدر الإمكان “.

وشدد على أن توقيع اتفاقية تصدير الحبوب “قد يفتح الأبواب أمام نهاية الحرب في أوكرانيا”.

وتنص الاتفاقية على إنشاء مركز تنسيق وقيادة مشترك مقره (اسطنبول) للإشراف على سير العمليات وحل النزاعات.

ويعتقد مسؤولو الأمم المتحدة أن إنشاء المركز سيستغرق ثلاثة أسابيع ، مما يعني أن شحنات الحبوب قد لا تبدأ في التدفق بكامل طاقتها حتى النصف الثاني من أغسطس.

الاتفاقية سارية لمدة 120 يومًا ويمكن تمديدها تلقائيًا دون الحاجة إلى مزيد من المفاوضات ، في حين يعتقد المسؤولون أن الأمر سيستغرق 120 يومًا لاستكمال إجراءات شحن 25 مليون طن من القمح والحبوب الأخرى المحجوبة في الموانئ الأوكرانية.

يأتي توقيع الاتفاقية في وقت تعاني فيه دول كثيرة حول العالم أزمة حبوب بسبب عدم قدرة السفن التجارية على مغادرة الموانئ الأوكرانية بسبب العملية العسكرية الروسية التي اندلعت في 24 فبراير.

في الأسبوع الماضي ، توصل الجانبان الروسي والأوكراني إلى اتفاق مبدئي بشأن خطة للأمم المتحدة تسمح لأوكرانيا بتصدير 22 مليون طن من القمح ومنتجات زراعية أساسية أخرى محجوبة في موانئ أوكرانيا على البحر الأسود بسبب الحرب.

رفع الحظر عن مخزونات الحبوب من شأنه أن يساعد في التخفيف من أزمة الغذاء التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع مثل القمح والشعير.