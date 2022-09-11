أسعار القمح المحلية والعالمية اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022

شهدت أسعار القمح ارتفاعا في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأحد 11-9-2022، حيث شهدت جميع الأنواع هبوطًا قدره 50 جنيهًا.

ويقدم “المال نيوز” لمتابعيه آخر التغيرات التي تطرأ على أسعار القمح محليًا وعالميًا والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار القمح اليوم في مصر للطن

القمح الروسي بروتين 12.5%

صعد القمح الروسي بروتين 12.5%، بنحو 50 جنيهًا، ليسجل سعر الطن 8,250 جنيهًا.

القمح الأوكراني بروتين 12.5%

ارتفع سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5% بنحو 50 جنيهًا، ليسجل 8,200 جنيه للطن، في السوق المحلية.

القمح الأوكراني بروتين 11.5%

كما زاد سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% بمقدار 50 جنيهًا، ليسجل 8,100 جنيه للطن في السوق المحلية.

القمح الليتواني

صعد سعر القمح الليتواني بمقدار 50 جنيهًا، ليسجل 8150 جنيهًا للطن، بدلًا من 8100 جنيه.

القمح الألماني

كما زاد سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% بمقدار 50 جنيهًا، ليسجل 8,100 جنيه للطن في السوق المحلية.

سعر القمح للمستهلك

بلغ سعر كيلو القمح للمستهلك 15 جنيهًا.

احتياطي استراتيجي يكفي 7 شهور

صرح وزير التموين والتجارة الداخلية، على المصيلحي، بأن مصر تمتلك حاليا احتياطيا من القمح لم يحدث قبل ذلك في تاريخ البلاد.

وشدد المصيلحي على أن احتياطي بلاده من القمح “يكفي 7 أشهر وهذا المعدل الزمني لم يحدث في تاريخ مصر، وهذا معدل عالمي جيد وفى نفس الوقت الموسم يبدأ لذلك ستكون هناك وفرة في القمح”.

واشترت مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، في الفترة الماضية، كميات كبيرة من الحبوب عبر البحر الأسود، لكن تعطلت وارداتها بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتبلغ احتياجات مصر السنوية من القمح نحو 20 مليون طن، يتم إنتاج حوالي 10 ملايين طن منها، ويعتمد على استيراد الكمية المتبقية عن طرق هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص، ويبلغ دعم السلع التموينية نحو 90 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023 تشمل البطاقات التموينية ودعم القمح ورغيف الخبز.

الحرب الأوكرانية

وتسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة تكاليف واردات مصر من القمح. وتعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد القمح لإتاحة الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون شخص من سكانها البالغ عددهم 103 ملايين نسمة.

وعلى صعيد منفصل، قال مصيلحي في وقت سابق إن مصر تدرس سبل الحصول على مزيد من الدقيق من الحبوب، مما يرفع نسبة استخراج الدقيق المستخدم في الخبز المدعم إلى 87.5 % من 82%..

أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو

وعلى الصعيد العالمي ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في إغلاق جلسة تداول الجمعة، ببورصة شيكاغو التجارية، إذ زاد عقد سبتمبر لتداول القمح بمقدار 42.75 سنت، ليصل إلى 853.25 سنت لكل بوشل، أي بنسبة 5.27%، عن الجلسة السابقة.

وصعدت عقود ديسمبر الآجلة لتداول القمح بمقدار 40.5 سنت، لتصل إلى 869.5 سنت لكل بوشل، أي بنسبة 4.89%.