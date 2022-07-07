أسعار القمح المحلية والعالمية اليوم الخميس 7 يوليو 2022

حالة من الاستقرار شهدتها أسعار القمح المحلية في السوق المصرية خلال تداولات اليوم الخميس الصباحية الموافق السابع من يوليو 2022، وذلك لليوم الثالث على التوالي، في أعقاب الانخفاض الذي سجلته في تداولات الإثنين الماضي بواقع 100 جنيه للطن.

أسعار القمح اليوم في مصر للطن

تقدم “المال” لقرائها آخر ما وصلت إليه أسعار القمح اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

القمح الروسي بروتين 12.5%

وصل سعر القمح الروسي بروتين 12.5%، ليسجل 8200 جنيه للطن.

القمح الأوكراني بروتين 12.5%

وبلغ سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5% نحو 8150 جنيهًا للطن في السوق المحلية.

القمح الأوكراني بروتين 11.5%

ووصل سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% على قيمته الشرائية، ليسجل 8100 جنيه للطن.

القمح الروماني

كما ثبت سعر القمح الروماني، ليسجل 8050 جنيهًا للطن، في السوق المحلية.

القمح الليتواني

وسجل سعر القمح الليتواني 8200 جنيه للطن.

القمح الألماني

كما ثبت سعر طن القمح الألماني، إذ بلغ 8200 جنيه.

القمح الهندي

وسجل سعر طن القمح الهندي 7900 جنيه.

سعر القمح للمستهلك

أما عن سعر كيلو القمح للمستهلك النهائي قد لامس 13 جنيهًا.

احتياطي إستراتيجي يكفي 6 شهور ونصف الشهر

وقال وزير التموين د. علي المصيلحي، إن مصر لديها احتياطي إستراتيجي من القمح يكفي 6.5 شهر من الاستهلاك المحلي.

وأضاف- في تصريحات أدلى بها خلال مائدة مستديرة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام – أن البلاد تملك احتياطيا من زيت الطعام يكفي 6.1 شهر، ومن السكر 7.7 شهر، ومن الأرز 3.3 شهر.

واشترت مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، في السنوات الماضية، كميات كبيرة من الحبوب عبر البحر الأسود، لكن تعطلت وارداتها بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

الحرب الأوكرانية

وتسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة تكاليف واردات مصر من القمح. وتعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد القمح لإتاحة الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون شخص من سكانها البالغ عددهم 103 ملايين نسمة.

وعلى صعيد منفصل، قال المصيلحي في وقت سابق إن مصر تدرس سبل الحصول على مزيد من الدقيق من الحبوب، مما يرفع نسبة استخراج الدقيق المستخدم في الخبز المدعم إلى 87.5% بدلا من 82 %.

أسعار القمح عالميا

وعلى الصعيد العالمي، تفاوتت أسعار العقود الآجلة للقمح، في افتتاح جلسة تداول اليوم الخميس، ببورصة شيكاغو التجارية.

وهبط سعر عقد يوليو لتداول القمح بمقدار 1.5 سنت ليصل إلى 792.25 سنت لكل بوشل، أي بنسبة 0.19%، عن الجلسة السابقة.

بينما زادت أسعار عقود سبتمبر الآجلة لتداول القمح بمقدار 24.75 سنت، لتصل إلى 829.25 سنت لكل بوشل، أي بنسبة 3.08%.