أسعار القمح المحلية والعالمية اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022

سجلت أسعار القمح استقرارا لدى التجار في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2022، استقرارا حيث ثبتت أسعار القمح بروتين 12.5% كما هي دون تغيير، عند 14,000 جنيه للطن الواحد.

ويقدم “المال نيوز” لمتابعيه آخر التغيرات التي تطرأ على أسعار القمح محليًا وعالميًا والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار القمح اليوم في مصر للطن

قمح بروتين 12.5%

ثبتت أسعار القمح بروتين 12.5% كما هي دون تغيير، عند 14,000 جنيه للطن الواحد.

قمح بروتين 11.5%

واستقر سعر القمح بروتين 11.5% عند سعر الأمس لتسجل 13,900 جنيه للطن.

سعر القمح في بورصة السلع المصرية

وقفز سعر طن القمح الألماني بروتين 13.46% المتداول في البورصة إلى 10,300 جنيه.

سعر كيلو القمح للمستهلك

واستقر سعر كيلو القمح في الأسواق اليوم الخميس عند 25 جنيهًا.

إحتياطي استراتيجي يكفي 4.8 شهور

ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي عدة شهور.

وأشار التقرير السنوي الصادر عن الوزارة مؤخرا إلى أن احتياطي القمح يكفي 4.8 شهر، موضحا أنه خلال العام الحالي تم استيراد نحو 3.78 مليون طن قمح منها 3.037 مليون طن تم توريدها بالفعل.

وأوضح التقرير أنه تم خلال العام الحالي توريد نحو 3.79 مليون طن قمح محلي وتم استخدام نحو 2.6 مليون طن قمح منه.

وتبلغ احتياجات مصر السنوية من القمح نحو 20 مليون طن، يتم إنتاج حوالي 10 ملايين طن منها، ويعتمد على استيراد الكمية المتبقية عن طرق هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص، ويبلغ دعم السلع التموينية نحو 90 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023 تشمل البطاقات التموينية ودعم القمح ورغيف الخبز.

الحرب الأوكرانية

تسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة تكاليف واردات مصر من القمح. وتعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد القمح لإتاحة الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون شخص من سكانها البالغ عددهم 103 ملايين نسمة.

أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو

صعدت أسعار عقود القمح الآجلة في بداية تداولات، اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، في بورصة شيكاغو التجارية، إذ زاد عقد مارس لتداول القمح بمقدار 0.50 سنت، مسجلًا 768.25 سنت للبوشل.

وارتفع عقد مايو 2023 الآجل لتداول القمح ما مقداره 0.75 سنت، ليقفز العقد الآجل إلى 776 سنتًا للبوشل.