أسعار القمح المحلية والعالمية اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022

سجلت أسعار القمح استقرارا لدى التجار في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين الموافق 19 ديسمبر من العام 2022، بينما ارتفع سعر تداول القمح في بورصة السلع المصرية.

ويقدم “المال نيوز” لمتابعيه آخر التغيرات التي تطرأ على أسعار القمح محليًا وعالميًا والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار القمح اليوم في مصر للطن

قمح بروتين 12.5%

استقرت أسعار القمح بروتين 12.5% ليبلغ سعر الطن عند 13,500 جنيه

قمح بروتين 11.5%

حافظ سعر القمح بروتين 11.5% على قيمته الشرائية في السوق عند 13,250 جنيه للطن.

سعر القمح في بورصة السلع المصرية

صعد سعر طن القمح الألماني بروتين 13.46%، والمتداول في البورصة إلى 10,250 جنيه، بتداولات اليوم.

سعر كيلو القمح للمستهلك

سجل سعر كيلو القمح في الأسواق للمستهلك قيمة 18 جنيهًا.

احتياطي استراتيجي يكفي 6.3 شهور

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الرصيد الاستراتيجي من القمح يبلغ نحو 6.3 شهر، لافتًا إلى أن الدولة تمضي في خطواتها لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، وفي مقدمتها التأكيد على أن السعر الاسترشادي لأردب القمح 1000 جنيه للموسم المقبل.

واشترت مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، في الفترة الماضية، كميات كبيرة من الحبوب عبر البحر الأسود، لكن تعطلت وارداتها بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتبلغ احتياجات مصر السنوية من القمح نحو 20 مليون طن، يتم إنتاج حوالي 10 ملايين طن منها، ويعتمد على استيراد الكمية المتبقية عن طرق هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص، ويبلغ دعم السلع التموينية نحو 90 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023 تشمل البطاقات التموينية ودعم القمح ورغيف الخبز.

الحرب الأوكرانية

تسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة تكاليف واردات مصر من القمح. وتعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد القمح لإتاحة الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون شخص من سكانها البالغ عددهم 103 ملايين نسمة.

وعلى صعيد منفصل، قال مصيلحي في وقت سابق إن مصر تدرس سبل الحصول على مزيد من الدقيق من الحبوب، مما يرفع نسبة استخراج الدقيق المستخدم في الخبز المدعم إلى 87.5 % من 82%.

أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو

انخفضت أسعار عقود القمح الآجلة في بداية تداولات اليوم الإثنين، في بورصة شيكاغو التجارية، إذ تراجع عقد مارس لتداول القمح بمقدار 1.75 سنت، مسجلًا 751.75 سنت للبوشل.

وخسر عقد مايو 2023 الآجل لتداول القمح ما مقداره 1.25 سنت، ليتراجع العقد الآجل إلى 759.75 سنت للبوشل.