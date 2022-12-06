أسعار القمح المحلية والعالمية اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022

سجلت أسعار القمح صعودا لدى التجار في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر من العام 2022، حيث بلغ سعر القمح الروسي بروتين 11.5% 10.900 جنيه للطن.

ويقدم “المال نيوز” لمتابعيه آخر التغيرات التي تطرأ على أسعار القمح محليًا وعالميًا والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار القمح اليوم في مصر للطن

قمح بروتين 11.5%

انخفض سعر طن القمح المستورد بروتين 11.5% ليبلغ 10,900 جنيه.

قمح بروتين 12.5%

وارتفع سعر طن القمح المستورد من روسيا بروتين 12.5% بمقدار 150 جنيهًا عند سعر 11,000 جنيه.

قمح أوكراني بروتين 11.5%

وصعد سعر طن القمح الأوكراني بروتين 11.5% في السوق بمقدار 150 جنيهًا عند 10,900 جنيه.

سعر كيلو القمح للمستهلك

وسجل سعر كيلو القمح في الأسواق للمستهلك قيمة 18 جنيهًا.

احتياطي استراتيجي يكفي 6.3 شهر

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الرصيد الاستراتيجي من القمح يبلغ نحو 6.3 شهر، لافتًا إلى أن الدولة تمضي في خطواتها لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، وفي مقدمتها التأكيد على أن السعر الاسترشادي لإردب القمح 1000 جنيه للموسم المقبل.

واشترت مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، الفترة الماضية، كميات كبيرة من الحبوب عبر البحر الأسود، لكن تعطلت وارداتها بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتبلغ احتياجات مصر السنوية من القمح نحو 20 مليون طن، يتم إنتاج حوالي 10 ملايين طن منها، ويعتمد على استيراد الكمية المتبقية عن طرق هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص، ويبلغ دعم السلع التموينية نحو 90 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023 تشمل البطاقات التموينية ودعم القمح ورغيف الخبز.

الحرب الأوكرانية

وتسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة تكاليف واردات مصر من القمح. وتعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد القمح لإتاحة الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون شخص من سكانها البالغ عددهم 103 ملايين نسمة.

وعلى صعيد منفصل، قال مصيلحي في وقت سابق إن مصر تدرس سبل الحصول على مزيد من الدقيق من الحبوب، مما يرفع نسبة استخراج الدقيق المستخدم في الخبز المدعم إلى 87.5% من 82%.

أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو

وارتفعت أسعار عقود القمح الآجلة في بداية تداولات، اليوم الثلاثاء، في بورصة شيكاغو التجارية، إذ صعد عقد ديسمبر لتداول القمح بمقدار 0.2 سنت، مسجلًا 715.75 سنت للبوشل.

وزاد عقد مارس 2023 الآجل لتداول القمح بمقدار 2.75 سنت، ليرتفع سعر العقد الآجل إلى 741.75 سنت للبوشل.