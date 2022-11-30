أسعار القمح المحلية والعالمية اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022

سجلت أسعار القمح هبوطا لدى التجار في السوق المحلية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر 2022، حيث بلغ سعر القمح الروسي بروتين 11.5% 10.800 جنيه للطن.

ويقدم “المال نيوز” لمتابعيه آخر التغيرات التي تطرأ على أسعار القمح محليًا وعالميًا والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار القمح اليوم في مصر للطن

قمح بروتين 11.5%

انخفض سعر طن القمح لمستورد بروتين 11.5% ليبلغ 10,800 جنيه.

قمح بروتين 12.5%

كما تراجع سعر طن القمح المستورد من روسيا بروتين 12.5%، ليبلغ 10,850 جنيه.

قمح أوكراني بروتين 11.5%

انخفض سعر طن القمح الأوكراني بروتين 11.5% ليبلغ 10,800 جنيه.

سعر كيلو القمح للمستهلك

بلغ سعر كيلو القمح للمستهلك 17 جنيهًا.

احتياطي إستراتيجي يكفي 6.3 شهور

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الرصيد الاستراتيجي من القمح يبلغ نحو 6.3 شهر، لافتًا إلى أن الدولة تمضي في خطواتها لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، وفي مقدمتها التأكيد على أن السعر الاسترشادي لأردب القمح 1000 جنيه للموسم المقبل.

واشترت مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، في الفترة الماضية، كميات كبيرة من الحبوب عبر البحر الأسود، لكن تعطلت وارداتها بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتبلغ احتياجات مصر السنوية من القمح نحو 20 مليون طن، يتم إنتاج حوالي 10 ملايين طن منها، ويعتمد على استيراد الكمية المتبقية عن طرق هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص، ويبلغ دعم السلع التموينية نحو 90 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023 تشمل البطاقات التموينية ودعم القمح ورغيف الخبز.

الحرب الأوكرانية

تسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة تكاليف واردات مصر من القمح. وتعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد القمح لإتاحة الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون شخص من سكانها البالغ عددهم 103 ملايين نسمة.

وعلى صعيد منفصل، قال مصيلحي في وقت سابق إن مصر تدرس سبل الحصول على مزيد من الدقيق من الحبوب، مما يرفع نسبة استخراج الدقيق المستخدم في الخبز المدعم إلى 87.5 % من 82%..

أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو

ارتفعت أسعار عقود القمح الآجلة في بداية تداولات اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022، في بورصة شيكاغو التجارية، حيث صعد عقد ديسمبر لتداول القمح بمقدار 3 سنتات، مسجلًا 760.75 سنت للبوشل.

وارتفع عقد مارس 2023 الآجل لتداول القمح بمقدار 3.5 سنت، ليبلغ سعر العقد الآجل 785 سنتًا للبوشل.