أسعار القمح المحلية والعالمية اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022

سجلت أسعار القمح لدى التجار في السوق المحلية صعودا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر 2022، حيث بلغ سعر القمح الروسي بروتين 11.5% عند 11,000جنيه للطن.

وتقدم “المال نيوز” آخر التغيرات التي تطرأ على أسعار القمح محليًا وعالميًا والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار القمح اليوم في مصر للطن

قمح بروتين 11.5%

ارتفع سعر طن القمح المستورد بروتين 11.5% بمقدار 300 جنيه ليبلغ 10,700 جنيه..

شهدت أسعار القمح صعودا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر 2022حيث وصل سعر قمح بروتين ثبت سعر القمح بروتين 11.5% عند 10,700 جنيه للطنقمح بروتين 12.5%

كما حافظ كما صعد سعر طن القمح المستورد من روسيا بروتين 12.5% بمقدار 250 جنيهًا، ليبلغ 11,050 جنيه.

قمح أوكراني بروتين 11.5%

ارتفع سعر طن القمح الأوكراني بروتين 11.5% بمقدار 300 جنيه ليبلغ 10,700 جنيه.

سعر كيلو القمح للمستهلك

بلغ سعر كيلو القمح للمستهلك 17 جنيهًا.

احتياطي إستراتيجي يكفي 6.3 شهور

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الرصيد الاستراتيجي من القمح يبلغ نحو 6.3 شهر، لافتًا إلى أن الدولة تمضي في خطواتها لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، وفي مقدمتها التأكيد على أن السعر الاسترشادي لأردب القمح 1000 جنيه للموسم المقبل.

واشترت مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، في الفترة الماضية، كميات كبيرة من الحبوب عبر البحر الأسود، لكن تعطلت وارداتها بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتبلغ احتياجات مصر السنوية من القمح نحو 20 مليون طن، يتم إنتاج حوالي 10 ملايين طن منها، ويعتمد على استيراد الكمية المتبقية عن طرق هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص، ويبلغ دعم السلع التموينية نحو 90 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023 تشمل البطاقات التموينية ودعم القمح ورغيف الخبز.

الحرب الأوكرانية

وتسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة تكاليف واردات مصر من القمح. وتعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد القمح لإتاحة الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون شخص من سكانها البالغ عددهم 103 ملايين نسمة.

وعلى صعيد منفصل، قال مصيلحي في وقت سابق إن مصر تدرس سبل الحصول على مزيد من الدقيق من الحبوب، مما يرفع نسبة استخراج الدقيق المستخدم في الخبز المدعم إلى 87.5 % من 82%..

أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو

ارتفعت أسعار عقود القمح الآجلة في بداية تداولات اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، في بورصة شيكاغو التجارية، حيث صعد عقد ديسمبر لتداول القمح بمقدار 3.5 سنت، مسجلًا 760.25 سنت للبوشل.

وارتفع عقد مارس 2023 الآجل لتداول القمح بمقدار 4 سنتات، ليبلغ سعر العقد الآجل 784.75 سنت للبوشل.