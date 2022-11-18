أسعار القمح المحلية والعالمية اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022

شهدت أسعار القمح حالة من الاستقرار لدى التجار في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 18 نوفمبر 2022 وذلك لليوم الثاني على التوالي، حيث حيث استقر سعر القمح بروتين 11.5% عند 11 ألف جنيهًا.

ويقدم “المال نيوز” لمتابعيه آخر التغيرات التي تطرأ على أسعار القمح محليا وعالميا والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار القمح اليوم في مصر للطن

قمح بروتين 11.5%

ارتفع سعر طن القمح المستورد بروتين 11.5% بمقدار 250 جنيهًا، ليسجل 11,000 جنيه.

قمح بروتين 12.5%

ارتفع سعر طن القمح المستورد بروتين 12.5%، بمقدار 200 جنيه، ليبلغ 11,150 جنيه.

سعر كيلو القمح للمستهلك

بلغ سعر كيلو القمح للمستهلك 17 جنيهًا.

إحتياطي إستراتيجي يكفي 6.3 شهور

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الرصيد الاستراتيجي من القمح يبلغ نحو 6.3 شهر، لافتًا إلى أن الدولة تمضي في خطواتها لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، وفي مقدمتها التأكيد على أن السعر الاسترشادي لأردب القمح 1000 جنيه للموسم المقبل.

واشترت مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، في الفترة الماضية، كميات كبيرة من الحبوب عبر البحر الأسود، لكن تعطلت وارداتها بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتبلغ احتياجات مصر السنوية من القمح نحو 20 مليون طن، يتم إنتاج حوالي 10 ملايين طن منها، ويعتمد على استيراد الكمية المتبقية عن طرق هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص، ويبلغ دعم السلع التموينية نحو 90 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023 تشمل البطاقات التموينية ودعم القمح ورغيف الخبز.

الحرب الأوكرانية

وتسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة تكاليف واردات مصر من القمح. وتعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد القمح لإتاحة الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون شخص من سكانها البالغ عددهم 103 ملايين نسمة.

أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو

ارتفعت أسعار عقود القمح الآجلة في بداية تداولات اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022، في بورصة شيكاغو التجارية، حيث قفز عقد ديسمبر لتداول القمح بمقدار 1.25 سنت، مسجلًا 808 سنتًا للبوشل.

وقفز عقد مارس 2023 الآجل لتداول القمح بمقدار 2 سنت، ليبلغ سعر العقد الآجل 827 سنتًا للبوشل.