أسعار القمح المحلية والعالمية اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022

تراجعت أسعار القمح خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 10 نوفمبر 2022 لدى تجار الجملة في السوق المحلية، وذلك بعد استقرار الأسعار اليومين الماضيين.

أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو

تقدم بوابة “المال نيوز” آخر ما وصلت إليه أسعار القمح اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

قمح بروتين 11.5%

هبط سعر طن القمح المستورد بروتين 11.5% بمقدار 250 جنيهًا، ليسجل 10,750 جنيه.

قمح بروتين 12.5%

كما تراجع سعر طن القمح المستورد بروتين 12.5% ليبلغ 10.950 جنيه، منخفضًا بقيمة 200 جنيه، اليوم الخميس.

سعر القمح للمستهلك

بلغ سعر كيلو القمح للمستهلك 17 جنيهًا.

إحتياطي استراتيجي يكفي 6.3 شهور ونصف الشهر

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الرصيد الاستراتيجي من القمح يبلغ نحو 6.3 شهر، لافتًا إلى أن الدولة تمضي في خطواتها لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، وفي مقدمتها التأكيد على أن السعر الاسترشادي لأردب القمح 1000 جنيه للموسم المقبل.

وتخطط الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة؛ للبدء في تنفيذ العديد من مشروعات استصلاح الأراضي؛ لزيادة مساحة الأراضي الزراعية بنحو 3 ملايين فدان.

وتبلغ احتياجات مصر السنوية من القمح نحو 20 مليون طن، يتم إنتاج حوالي 10 ملايين طن منها، ويعتمد على استيراد الكمية المتبقية عن طرق هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص، ويبلغ دعم السلع التموينية نحو 90 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023 تشمل البطاقات التموينية ودعم القمح ورغيف الخبز.

الحرب الأوكرانية

وتسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة تكاليف واردات مصر من القمح. وتعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد القمح لإتاحة الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون شخص من سكانها البالغ عددهم 103 ملايين نسمة.

أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو

قفزت أسعار عقود القمح الآجلة في بداية تداولات اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022، في بورصة شيكاغو التجارية، حيث انتعش عقد ديسمبر لتداول القمح بمقدار 1.25 سنت، مسجلًا 807.75 سنت للبوشل.

وصعد عقد مارس 2023 الآجل لتداول القمح بمقدار 1.75 سنت، ليبلغ سعر العقد الآجل 829.50 سنت للبوشل.