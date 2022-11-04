أسعار القمح المحلية والعالمية اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022

استقرت أسعار القمح خلال تعاملات اليوم الجمعة، الموافق الـ4 من نوفمبر 2022 لدى تجار الجملة في السوق المحلية، وذلك بعد ارتفاع الأسعار في تعاملات أمس الخميس.

أسعار القمح اليوم في مصر للطن

يقدم “المال نيوز” لقرائه آخِر ما وصلت إليه أسعار القمح اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

قمح بروتين 11.5%

استقر سعر طن القمح المستورد بروتين 11.5% عند 11000 جنيه للطن اليوم.

قمح بروتين 12.5%

كما ظل سعر طن القمح المستورد بروتين 12.5% دون تغيير عن الأمس، ليبلغ 11150 جنيهًا، اليوم الجمعة.

سعر القمح للمستهلك

بلغ سعر كيلو القمح للمستهلك 15 جنيهًا.

احتياطي إستراتيجي يكفي 6.3 شهور ونصف الشهر

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الرصيد الإستراتيجي من القمح يبلغ نحو 6.3 شهر، لافتًا إلى أن الدولة تمضي في خطواتها لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، وفي مقدمتها تأكيد أن السعر الاسترشادي لأردب القمح 1000 جنيه للموسم المقبل.

وتخطط الحكومة؛ ممثلة في وزارة الزراعة، لبدء تنفيذ العديد من مشروعات استصلاح الأراضي؛ لزيادة مساحة الأراضي الزراعية بنحو 3 مليون فدان.

وتبلغ احتياجات مصر السنوية من القمح نحو 20 مليون طن، يتم إنتاج حوالي 10 ملايين طن منها، ويعتمد على استيراد الكمية المتبقية عن طرق هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص،

ويبلغ دعم السلع التموينية نحو 90 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023 تشمل البطاقات التموينية ودعم القمح ورغيف الخبز.

الحرب الأوكرانية

وتسببت الحرب في أوكرانيا بزيادة تكاليف واردات مصر من القمح. وتعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد القمح لإتاحة الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون شخص من سكانها البالغ عددهم 103 ملايين نسمة.

أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو

قفزت أسعار عقود القمح الآجلة في بداية تداولات اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022، في بورصة شيكاغو التجارية، حيث زاد عقد ديسمبر لتداول القمح بمقدار 6.75 سنت، مسجلًا 847.25 سنت للبوشل.

وتقدم عقد مارس 2023 الآجل لتداول القمح بمقدار 7 سنتات، ليبلغ سعر العقد الآجل 866.75 سنت للبوشل.