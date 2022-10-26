أسعار القمح المحلية والعالمية اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022

ثبتت أسعار القمح خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق الـ 26 من أكتوبر 2022 لدى تجار الجملة في السوق المحلية، بعدما ارتفع سعر القمح الروسي بروتين 11.5% بنحو 100 جنيه أمس الثلاثاء، وزاد سعر القمح الأوكراني.



أسعار القمح اليوم في مصر للطن

يقدم “المال نيوز” لقرائه آخر ما وصلت إليه أسعار القمح اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

القمح الروسي بروتين 11.5%

استقر سعر القمح الروسي بروتين 11.5% مسجلًا 11,200 جنيه للطن.

القمح الروسي بروتين 12.5%

وثبت سعر القمح الروسي بروتين 12.5%، ليصل سعر الطن الواحد إلى 11,400 جنيه.

القمح الأوكراني بروتين 11.5%

واستقر سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% ليسجل 11,200 جنيه للطن الواحد.

القمح الأوكراني بروتين 12.5%

كما ثبت سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5% ليسجل سعر الطن 11,400 جنيه للطن.

سعر القمح للمستهلك

بلغ سعر كيلو القمح للمستهلك 17 جنيهًا.

احتياطي استراتيجي يكفي 6.3 شهور ونصف الشهر

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الرصيد الاستراتيجي من القمح يبلغ نحو 6.3 شهر، لافتًا إلى أن الدولة تمضي في خطواتها لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، وفي مقدمتها التأكيد على أن السعر الاسترشادي لأردب القمح 1000 جنيه للموسم المقبل.

وتخطط الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة؛ للبدء في تنفيذ العديد من مشروعات استصلاح الأراضي؛ لزيادة مساحة الأراضي الزراعية بنحو 3 مليون فدان.

وتبلغ احتياجات مصر السنوية من القمح نحو 20 مليون طن، يتم إنتاج حوالي 10 ملايين طن منها، ويعتمد على استيراد الكمية المتبقية عن طرق هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص، ويبلغ دعم السلع التموينية نحو 90 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023 تشمل البطاقات التموينية ودعم القمح ورغيف الخبز.

الحرب الأوكرانية

وتسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة تكاليف واردات مصر من القمح. وتعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد القمح لإتاحة الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون شخص من سكانها البالغ عددهم 103 ملايين نسمة.

أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو

ارتفعت أسعار عقود القمح الآجلة في بداية تداولات اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022، في بورصة شيكاغو التجارية، حيث قفز عقد ديسمبر لتداول القمح بمقدار 2.5 سنت، مسجلًا 837.25 سنت للبوشل.

وصعد عقد مارس 2023 الآجل لتداول القمح بمقدار 2 سنت، ليبلغ سعر العقد الآجل 856.25 سنت للبوشل.