أسعار القمح المحلية والعالمية اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022

ارتفعت أسعار القمح في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين 24-10-2022، حيث ارتفع سعر القمح الروسي بروتين 11.5% بنحو 100 جنيه، كما زاد سعر القمح الأوكراني.

ويقدم “المال نيوز” لمتابعيه آخر التغيرات التي تطرأ على أسعار القمح محليًا وعالميًا والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار القمح اليوم في مصر للطن

زاد سعر القمح الروسي بروتين 11.5% بمقدار 100 جنيه، مسجلًا 11,100 جنيه للطن.

القمح الروسي بروتين 12.5%

وتقدم سعر القمح الروسي بروتين 12.5% بمقدار 100 جنيه للطن، ليصل سعر الطن الواحد إلى 11,200 جنيه.

القمح الأوكراني بروتين 11.5%

وارتفع سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% بنحو 100 جنيه، ليسجل 11,100 جنيه للطن الواحد.

القمح الأوكراني بروتين 12.5%

كما صعد سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5% بقيمة 100 جنيه، ليسجل سعر الطن 11,200 جنيه للطن.

إلى 11,000 جنيه للطن الواحد.

سعر القمح للمستهلك

بلغ سعر كيلو القمح للمستهلك 17 جنيهًا.

احتياطي استراتيجي يكفي 6.3 شهور

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الرصيد الاستراتيجي من القمح يبلغ نحو 6.3 شهر، لافتًا إلى أن الدولة تمضي في خطواتها لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، وفي مقدمتها التأكيد على أن السعر الاسترشادي لأردب القمح 1000 جنيه للموسم المقبل.

واشترت مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، في الفترة الماضية، كميات كبيرة من الحبوب عبر البحر الأسود، لكن تعطلت وارداتها بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتبلغ احتياجات مصر السنوية من القمح نحو 20 مليون طن، يتم إنتاج حوالي 10 ملايين طن منها، ويعتمد على استيراد الكمية المتبقية عن طرق هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص، ويبلغ دعم السلع التموينية نحو 90 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023 تشمل البطاقات التموينية ودعم القمح ورغيف الخبز.

الحرب الأوكرانية

وتسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة تكاليف واردات مصر من القمح. وتعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد القمح لإتاحة الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون شخص من سكانها البالغ عددهم 103 ملايين نسمة.

وعلى صعيد منفصل، قال مصيلحي في وقت سابق إن مصر تدرس سبل الحصول على مزيد من الدقيق من الحبوب، مما يرفع نسبة استخراج الدقيق المستخدم في الخبز المدعم إلى 87.5 % من 82%..

أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو

على الصعيد العالمي انخفضت أسعار عقود القمح الآجلة في بداية تداولات اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022، في بورصة شيكاغو التجارية، حيث تقلص عقد ديسمبر لتداول القمح بمقدار 8 سنتات، مسجلًا 842.75 سنت للبوشل.

وتراجع عقد مارس 2023 الآجل لتداول القمح بمقدار 7 سنتات، ليبلغ سعر العقد الآجل 862.50 سنت للبوش.