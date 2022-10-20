أسعار القمح المحلية والعالمية اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022

عاودت أسعار القمح الصعود مجددا خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق الـ 20 من أكتوبر 2022 لدى تجار الجملة في السوق المحلية، بعد استقرارها في الأسواق أمس الأربعاء، لتعيد بذلك الاتجاه المرتفع الذي شهدته الأيام الماضية.



أسعار القمح اليوم في مصر للطن

يقدم “المال نيوز” لقرائه آخر ما وصلت إليه أسعار القمح اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

القمح الروسي بروتين 11.5%

ارتفع سعر القمح الروسي بروتين 11.5%، مسجلًا 11,000 جنيه للطن، بمقدار ارتفاع 100 جنيه.

القمح الروسي بروتين 12.5%

زاد سعر القمح الروسي بروتين 12.5% مسجلًا 11,100 جنيه للطن، متقدمًا في قيمته بمقدار 100 جنيه.

القمح الأوكراني بروتين 11.5%

سجل سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% زيادة قدرها 100 جنيه، ليصل سعر الطن إلى 11,000 جنيه للطن الواحد.

القمح الأوكراني بروتين 12.5%

حقق سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5% ارتفاعا في سعره بقيمة 100 جنيه، ليصل سعر الطن إلى 11,100 جنيه للطن الواحد.

سعر القمح للمستهلك

بلغ سعر كيلو القمح للمستهلك 17 جنيهًا.

إحتياطي استراتيجي يكفي 6.3 شهور ونصف الشهر

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الرصيد الاستراتيجي من القمح يبلغ نحو 6.3 شهر، لافتًا إلى أن الدولة تمضي في خطواتها لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، وفي مقدمتها التأكيد على أن السعر الاسترشادي لأردب القمح 1000 جنيه للموسم المقبل.

وتخطط الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة؛ للبدء في تنفيذ العديد من مشروعات استصلاح الأراضي؛ لزيادة مساحة الأراضي الزراعية بنحو 3 مليون فدان.

وتبلغ احتياجات مصر السنوية من القمح نحو 20 مليون طن، يتم إنتاج حوالي 10 ملايين طن منها، ويعتمد على استيراد الكمية المتبقية عن طرق هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص، ويبلغ دعم السلع التموينية نحو 90 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023 تشمل البطاقات التموينية ودعم القمح ورغيف الخبز.

الحرب الأوكرانية

وتسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة تكاليف واردات مصر من القمح. وتعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد القمح لإتاحة الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون شخص من سكانها البالغ عددهم 103 ملايين نسمة.

أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو

انخفضت أسعار عقود القمح الآجلة في بداية تداولات اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022، في بورصة شيكاغو التجارية، حيث تقلص عقد ديسمبر لتداول القمح بمقدار 4 سنتات، مسجلًا 837.25 سنت للبوشل.

وفي نفس الاتجاه، تراجع عقد مارس 2023 الآجل لتداول القمح بمقدار 3.75 سنت، ليبلغ سعر العقد الآجل 855.75 سنت للبوشل.