أسعار القمح المحلية والعالمية اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022

حافظت أسعار القمح في السوق المحلية على مسارها الصعودي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 18-10-2022، حيث زاد سعر القمح الروسي بروتين 11.5%، والقمح الأوكراني 11.5%.

ويقدم “المال نيوز” لمتابعيه آخر التغيرات التي تطرأ على أسعار القمح محليًا وعالميًا والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار القمح اليوم في مصر للطن

القمح الروسي بروتين 11.5%

صعد سعر القمح الروسي بروتين 11.5% بمقدار 200 جنيه، مسجلًا 10,900 جنيه للطن.

القمح الروسي بروتين 12.5%

صعد سعر القمح الروسي بروتين 12.5% بمقدار 150 جنيهًا مسجلًا 11,000 جنيه للطن.

القمح الأوكراني بروتين 11.5%

وارتفع سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% بمقدار 100 جنيه، ليصل سعر الطن إلى 10,900 جنيه للطن الواحد.

القمح الأوكراني بروتين 12.5%

وارتفع سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5% ليصل سعر الطن إلى 11,000 جنيه للطن الواحد.

سعر القمح للمستهلك

بلغ سعر كيلو القمح للمستهلك 15 جنيهًا.

إحتياطي إستراتيجي يكفي 6.3 شهور

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الرصيد الاستراتيجي من القمح يبلغ نحو 6.3 شهر، لافتًا إلى أن الدولة تمضي في خطواتها لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، وفي مقدمتها التأكيد على أن السعر الاسترشادي لأردب القمح 1000 جنيه للموسم المقبل.

واشترت مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، الفترة الماضية، كميات كبيرة من الحبوب عبر البحر الأسود، لكن تعطلت وارداتها بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتبلغ احتياجات مصر السنوية من القمح نحو 20 مليون طن، يتم إنتاج حوالي 10 ملايين طن منها، ويعتمد على استيراد الكمية المتبقية عن طريق هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص، ويبلغ دعم السلع التموينية نحو 90 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023 تشمل البطاقات التموينية ودعم القمح ورغيف الخبز.

الحرب الأوكرانية

وتسببت الحرب الأوكرانية في زيادة تكاليف واردات مصر من القمح. وتعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد القمح لإتاحة الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون شخص من سكانها البالغ عددهم 103 ملايين نسمة.

وعلى صعيد منفصل، قال مصيلحي في وقت سابق إن مصر تدرس سبل الحصول على مزيد من الدقيق من الحبوب، مما يرفع نسبة استخراج الدقيق المستخدم في الخبز المدعم إلى 87.5 % من 82%.

أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو

على الصعيد العالمي انخفضت أسعار عقود القمح الآجلة في بداية تداولات اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، في بورصة شيكاغو التجارية، حيث هبط عقد ديسمبر لتداول القمح بمقدار 9.4 سنتات، مسجلًا 851.5 سنت للبوشل.

وهبط عقد مارس 2023 الآجل لتداول القمح بمقدار 8.5 سنت، ليبلغ سعر العقد الآجل 870.25 سنت للبوشل.