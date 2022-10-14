أسعار القمح المحلية والعالمية اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022

استمرت أسعار القمح في الصعود خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق الـ14 من أكتوبر 2022 لدى تجار الجملة في السوق المحلية، حيث حيث زاد سعر القمح الروسي بروتين 11.5%، والقمح الأوكراني 11.5%، والقمح الروسي بروتين 12.5%.

أسعار القمح اليوم في مصر للطن

يقدم “المال نيوز” لقرائه آخِر ما وصلت إليه أسعار القمح اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

القمح الروسي بروتين 11.5%

صعد سعر القمح الروسي بروتين 11.5% بمقدار 200 جنيه، مسجلًا 10600 جنيه للطن.

القمح الأوكراني بروتين 11.5%

وارتفع سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% بمقدار 200 جنيه، ليصل سعر الطن إلى 10600 جنيه للطن الواحد.

القمح الروسي بروتين 12.5%

كما زاد سعر القمح الروسي بروتين 12.5% مسجلًا 10700 جنيه للطن اليوم الجمعة.

سعر القمح للمستهلك

بلغ سعر كيلو القمح للمستهلك 15 جنيهًا.

احتياطي إستراتيجي يكفي 6.3 شهور ونصف الشهر

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الرصيد الإستراتيجي من القمح يبلغ نحو 6.3 شهر، لافتًا إلى أن الدولة تمضي في خطواتها لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، وفي مقدمتها تأكيد أن السعر الاسترشادي لإردب القمح 1000 جنيه للموسم المقبل.

وتخطط الحكومة؛ ممثلة في وزارة الزراعة، لبدء تنفيذ العديد من مشروعات استصلاح الأراضي؛ لزيادة مساحة الأراضي الزراعية بنحو 3 ملايين فدان.

وتبلغ احتياجات مصر السنوية من القمح نحو 20 مليون طن، يتم إنتاج حوالي 10 ملايين طن منها، ويعتمد على استيراد الكَمية المتبقية عن طرق هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص،

ويبلغ دعم السلع التموينية نحو 90 مليار جنيه خلال العام المالي 2022- 2023 تشمل البطاقات التموينية ودعم القمح ورغيف الخبز.

الحرب الأوكرانية

وتسببت الحرب بأوكرانيا في زيادة تكاليف واردات مصر من القمح. وتعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد القمح لإتاحة الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون شخص من سكانها البالغ عددهم 103 ملايين نسمة.

أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو

وعلى الصعيد العالمي قفزت أسعار عقود القمح الآجلة في بداية تداولات اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022، في بورصة شيكاغو التجارية، حيث زاد عقد ديسمبر لتداول القمح بمقدار 4.50 سنت، مسجلًا 896.75 سنت للبوشل.

وارتفع عقد مارس 2023 الآجل لتداول القمح بمقدار 4.25 سنت، ليبلغ سعر العقد الآجل 912.75 سنت للبوشل.