أسعار القمح المحلية والعالمية اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022

استمرت أسعار القمح في الصعود لدى تجار الجملة في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق الـ 13 من أكتوبر 2022 ، حيث زاد سعر القمح الروسي بروتين 11.5%، والقمح الأوكراني 11.5%.

أسعار القمح اليوم في مصر للطن

يقدم “المال نيوز” لقرائه آخر ما وصلت إليه أسعار القمح اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

القمح الروسي بروتين 11.5%

صعد سعر القمح الروسي بروتين 11.5% بمقدار 50 جنيهًا، مسجلًا 10,400 جنيه للطن.

القمح الأوكراني بروتين 11.5%

وارتفع سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% بمقدار 50 جنيهًا، ليصل سعر الطن عند 10,400 جنيهًا للطن.

سعر القمح للمستهلك

بلغ سعر كيلو القمح للمستهلك 15 جنيهًا.

إحتياطي استراتيجي يكفي 6.3 شهور ونصف الشهر

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الرصيد الاستراتيجي من القمح يبلغ نحو 6.3 شهر، لافتًا إلى أن الدولة تمضي في خطواتها لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، وفي مقدمتها التأكيد على أن السعر الاسترشادي لأردب القمح 1000 جنيه للموسم المقبل.

وتخطط الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة؛ للبدء في تنفيذ العديد من مشروعات استصلاح الأراضي؛ لزيادة مساحة الأراضي الزراعية بنحو 3 مليون فدان.

وتبلغ احتياجات مصر السنوية من القمح نحو 20 مليون طن، يتم إنتاج حوالي 10 ملايين طن منها، ويعتمد على استيراد الكمية المتبقية عن طرق هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص، ويبلغ دعم السلع التموينية نحو 90 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023 تشمل البطاقات التموينية ودعم القمح ورغيف الخبز.

الحرب الأوكرانية

وتسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة تكاليف واردات مصر من القمح. وتعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد القمح لإتاحة الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون شخص من سكانها البالغ عددهم 103 ملايين نسمة.

أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو

وعلى الصعيد العالمي قفزت أسعار العقود الآجلة للقمح في بداية تداولات اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022، في بورصة شيكاغو التجارية، حيث زاد عقد ديسمبر لتداول القمح بمقدار 2.75 سنت، مسجلًا 885 سنتًا للبوشل.

وارتفع عقد مارس 2023 الآجل لتداول القمح بمقدار 2.75 سنت، ليبلغ سعر العقد الآجل 901.75 سنت للبوشل.