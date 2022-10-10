أسعار القمح المحلية والعالمية اليوم الإثنين 10 أكتوبر 2022

قفزت أسعار القمح في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين 10-10-2022، حيث حيث زاد سعر القمح الروسي بروتين 11.5%، وسعر القمح الروسي بروتين 12.5%، والقمح الأوكراني 11.5%. ويقدم “المال نيوز” لمتابعيه آخر التغيرات التي تطرأ على أسعار القمح محليًا وعالميًا والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار القمح اليوم في مصر للطن

القمح الروسي بروتين 12.5%

زاد سعر القمح الروسي بروتين 12.5% اليوم الإثنين بمقدار 300 جنيه، ليسجل 10,200 جنيه للطن.

القمح الروسي بروتين 11.5%

وصعد سعر القمح الروسي بروتين 11.5% بمقدار 400 جنيه، مسجلًا 10,100 جنيه للطن.

القمح الأوكراني بروتين 11.5%

وارتفع سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% بمقدار 450 جنيهًا، ليصل سعر الطن عند 10,100 جنيه للطن.

سعر القمح للمستهلك

بلغ سعر كيلو القمح للمستهلك 15 جنيهًا.

احتياطي استراتيجي يكفي 6.3 شهر

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الرصيد الاستراتيجي من القمح يبلغ نحو 6.3 شهر، لافتًا إلى أن الدولة تمضي في خطواتها لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، وفي مقدمتها التأكيد على أن السعر الاسترشادي لإردب القمح 1000 جنيه للموسم المقبل.

واشترت مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، لفترة الماضية، كميات كبيرة من الحبوب عبر البحر الأسود، لكن تعطلت وارداتها بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتبلغ احتياجات مصر السنوية من القمح نحو 20 مليون طن، يتم إنتاج حوالي 10 ملايين طن منها، ويعتمد على استيراد الكمية المتبقية عن طرق هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص، ويبلغ دعم السلع التموينية نحو 90 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023 تشمل البطاقات التموينية ودعم القمح ورغيف الخبز.

الحرب الأوكرانية

وتسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة تكاليف واردات مصر من القمح. وتعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد القمح لإتاحة الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون شخص من سكانها البالغ عددهم 103 ملايين نسمة.

وعلى صعيد منفصل، قال مصيلحي في وقت سابق إن مصر تدرس سبل الحصول على مزيد من الدقيق من الحبوب، مما يرفع نسبة استخراج الدقيق المستخدم في الخبز المدعم إلى 87.5 % من 82%.

أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو

وعلى الصعيد العالمي ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في بداية تداولات اليوم الإثنين، في بورصة شيكاغو التجارية، حيث زاد عقد ديسمبر لتداول القمح بمقدار 30.50 سنت، مسجلًا 910.75 سنت للبوشل.

وانتعش عقد مارس 2023 الآجل لتداول القمح بمقدار 30.75 سنت، ليبلغ سعر العقد الآجل 925.75 سنت للبوشل.