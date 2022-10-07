أسعار القمح المحلية والعالمية اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022

استقرت أسعار القمح خلال تعاملات اليوم الجمعة، الموافق الـ7 من أكتوبر 2022 لدى تجار الجملة في السوق المحلية، بعدما ارتفع سعر القمح الروسي بروتين 11.5%، وسعر القمح الروسي بروتين 12.5%، والقمح الأوكراني 11.5%، خلال الأمس.

أسعار القمح اليوم في مصر للطن

يقدم “المال نيوز” لقرائه آخِر ما وصلت إليه أسعار القمح اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

القمح الروسي بروتين 12.5%

زاد سعر القمح الروسي بروتين 12.5% اليوم الجمعة، بمقدار 200 جنيه، ليبلغ 9900 جنيه للطن.

القمح الروسي بروتين 11.5%

ارتفع سعر القمح الروسي بروتين 11.5% بمقدار 50 جنيه، ليبلغ 9700 جنيه للطن.

القمح الأوكراني بروتين 11.5%

وصعد سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% إلى 9650 جنيهًا للطن، بمقدار زيادة 50 جنيهًا.

سعر القمح للمستهلك

بلغ سعر كيلو القمح للمستهلك 15 جنيهًا.

احتياطي إستراتيجي يكفي 6.3 شهور ونصف الشهر

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الرصيد الإستراتيجي من القمح يبلغ نحو 6.3 شهر،

لافتًا إلى أن الدولة تمضي في خطواتها لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، وفي مقدمتها تأكيد أن السعر الاسترشادي لإردب القمح 1000 جنيه للموسم المقبل.

وتخطط الحكومة؛ ممثلة في وزارة الزراعة؛ لبدء تنفيذ العديد من مشروعات استصلاح الأراضي؛ لزيادة مساحة الأراضي الزراعية بنحو 3 ملايين فدان.

وتبلغ احتياجات مصر السنوية من القمح نحو 20 مليون طن، يتم إنتاج حوالي 10 ملايين طن منها، ويعتمد على استيراد الكمية المتبقية عن طرق هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص،

ويبلغ دعم السلع التموينية نحو 90 مليار جنيه خلال العام المالي 2022- 2023 تشمل البطاقات التموينية ودعم القمح ورغيف الخبز.

الحرب الأوكرانية

وتسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة تكاليف واردات مصر من القمح. وتعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد القمح لإتاحة الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون شخص من سكانها البالغ عددهم 103 ملايين نسمة.

أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو

على الصعيد العالمي ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في بداية تداولات اليوم الجمعة، في بورصة شيكاغو التجارية، حيث زاد عقد ديسمبر لتداول القمح بمقدار 5 سنتات، مسجلًا 884 سنتًا للبوشل.

وانتعش عقد مارس 2023 الآجل لتداول القمح بمقدار 5.25 سنت، ليبلغ سعر العقد الآجل 898 سنتًا للبوشل، وقت كتابة الخبر.