أسعار القمح المحلية والعالمية اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022

قفزت أسعار القمح خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق الـ 6 من أكتوبر 2022 لدى تجار الجملة في السوق المحلية، حيث زاد سعر القمح الروسي بروتين 11.5%، وسعر القمح الروسي بروتين 12.5%، والقمح الأوكراني 11.5%..

أسعار القمح اليوم في مصر للطن

يقدم “المال نيوز” لقرائه آخر ما وصلت إليه أسعار القمح اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

القمح الروسي بروتين 12.5%

زاد سعر القمح الروسي بروتين 12.5% اليوم الخميس، بمقدار 200 جنيه، ليبلغ 9900 جنيه للطن.

القمح الروسي بروتين 11.5%

ارتفع سعر القمح الروسي بروتين 11.5% بمقدار 50 جنيه، ليبلغ 9,700 جنيه للطن.

القمح الأوكراني بروتين 11.5%

وصعد سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% إلى 9,650 جنيه للطن، بمقدار زيادة 50 جنيه.

سعر القمح للمستهلك

بلغ سعر كيلو القمح للمستهلك 15 جنيهًا.

إحتياطي استراتيجي يكفي 6.3 شهور ونصف الشهر

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الرصيد الاستراتيجي من القمح يبلغ نحو 6.3 شهر، لافتًا إلى أن الدولة تمضي في خطواتها لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، وفي مقدمتها التأكيد على أن السعر الاسترشادي لأردب القمح 1000 جنيه للموسم المقبل.

وتخطط الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة؛ للبدء في تنفيذ العديد من مشروعات استصلاح الأراضي؛ لزيادة مساحة الأراضي الزراعية بنحو 3 مليون فدان.

وتبلغ احتياجات مصر السنوية من القمح نحو 20 مليون طن، يتم إنتاج حوالي 10 ملايين طن منها، ويعتمد على استيراد الكمية المتبقية عن طرق هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص، ويبلغ دعم السلع التموينية نحو 90 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023 تشمل البطاقات التموينية ودعم القمح ورغيف الخبز.

الحرب الأوكرانية

وتسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة تكاليف واردات مصر من القمح. وتعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد القمح لإتاحة الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون شخص من سكانها البالغ عددهم 103 ملايين نسمة.

أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو

وعلى الصعيد العالمي تراجعت أسعار العقود الآجلة للقمح في بداية تداولات اليوم الخميس، في بورصة شيكاغو التجارية، حيث تراجع عقد ديسمبر لتداول القمح بمقدار 3.50 سنت، مسجلًا 898.50 سنت للبوشل.

وهبط عقد مارس 2023 الآجل لتداول القمح بمقدار 3.50 سنت، ليبلغ سعر العقد الآجل 911.50 سنت لكل بوشل، وقت كتابة الخبر.