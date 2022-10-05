أسعار القمح المحلية والعالمية اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022

شهدت أسعار القمح قفزة كبيرة في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 5-10-2022، حيث زاد سعر القمح الروسي بروتين 11.5%، وارتفع سعر القمح الروسي بروتين 12.5%، وأيضا سعر القمح الأوكراني 11.5%.

ويقدم “المال نيوز” لمتابعيه آخر التغيرات التي تطرأ على أسعار القمح محليًا وعالميا والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار القمح اليوم في مصر للطن

القمح الروسي بروتين 12.5%

ارتفع سعر القمح الروسي بروتين 12.5% اليوم الأربعاء، بمقدار 200 جنيه، ليبلغ سعره 9700 جنيه للطن.

القمح الروسي بروتين 11.5%

كما زاد سعر القمح الروسي بروتين 11.5% بمقدار 250 جنيه، ليبلغ 9,650 جنيه للطن.

القمح الأوكراني بروتين 11.5%

وقفز سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% إلى 9600 جنيه للطن.

سعر القمح للمستهلك

بلغ سعر كيلو القمح للمستهلك 15 جنيهًا.

احتياطي استراتيجي يكفي 6.3 شهور

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الرصيد الاستراتيجي من القمح يبلغ نحو 6.3 شهر، لافتًا إلى أن الدولة تمضي في خطواتها لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، وفي مقدمتها التأكيد على أن السعر الاسترشادي لأردب القمح 1000 جنيه للموسم المقبل.

واشترت مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، في الفترة الماضية، كميات كبيرة من الحبوب عبر البحر الأسود، لكن تعطلت وارداتها بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتبلغ احتياجات مصر السنوية من القمح نحو 20 مليون طن، يتم إنتاج حوالي 10 ملايين طن منها، ويعتمد على استيراد الكمية المتبقية عن طرق هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص، ويبلغ دعم السلع التموينية نحو 90 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023 تشمل البطاقات التموينية ودعم القمح ورغيف الخبز.

الحرب الأوكرانية

وتسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة تكاليف واردات مصر من القمح. وتعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد القمح لإتاحة الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون شخص من سكانها البالغ عددهم 103 ملايين نسمة.

وعلى صعيد منفصل، قال مصيلحي في وقت سابق إن مصر تدرس سبل الحصول على مزيد من الدقيق من الحبوب، مما يرفع نسبة استخراج الدقيق المستخدم في الخبز المدعم إلى 87.5 % من 82%..

أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو

تراجعت أسعار العقود الآجلة للقمح في بداية تداولات اليوم الأربعاء، في بورصة شيكاغو التجارية، حيث فقد عقد ديسمبر لتداول القمح بمقدار 4 سنتات، مسجلًا 899 سنتًا للبوشل.

وهبط عقد مارس 2023 الآجل لتداول القمح بمقدار 4 سنتات، ليبلغ سعر العقد الآجل 911.50 سنت لكل بوشل، وقت كتابة الخبر.