أسعار القمح المحلية والعالمية اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022

تفاوتت أسعار القمح في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 4-10-2022، حيث ارتفع سعر القمح الروسي بروتين 11.5%، فيما ظل سعر القمح الروسي بروتين 12.5% كما هو دون تغيير عن سعر الأمس.

ويقدم “المال نيوز” لمتابعيه آخر التغيرات التي تطرأ على أسعار القمح محليًا وعالميًا والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار القمح اليوم في مصر للطن

القمح الروسي بروتين 12.5%

حافظ القمح الروسي بروتين 12.5% اليوم الثلاثاء، على سعره الذي يبلغ 9500 جنيه للطن، كما هو دون تغيير عن سعر أمس الإثنين.

القمح الروسي بروتين 11.5%

فيما ارتفع سعر القمح الروسي بروتين 11.5% بمقدار 50 جنيها، ليبلغ 9,400 جنيه للطن.

سعر القمح للمستهلك

بلغ سعر كيلو القمح للمستهلك 15 جنيهًا.

احتياطي استراتيجي يكفي 6.3 شهور

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الرصيد الاستراتيجي من القمح يبلغ نحو 6.3 شهر، لافتًا إلى أن الدولة تمضي في خطواتها لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، وفي مقدمتها التأكيد على أن السعر الاسترشادي لأردب القمح 1000 جنيه للموسم المقبل.

واشترت مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، في الفترة الماضية، كميات كبيرة من الحبوب عبر البحر الأسود، لكن تعطلت وارداتها بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتبلغ احتياجات مصر السنوية من القمح نحو 20 مليون طن، يتم إنتاج حوالي 10 ملايين طن منها، ويعتمد على استيراد الكمية المتبقية عن طرق هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص، ويبلغ دعم السلع التموينية نحو 90 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023 تشمل البطاقات التموينية ودعم القمح ورغيف الخبز.

الحرب الأوكرانية

وتسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة تكاليف واردات مصر من القمح. وتعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد القمح لإتاحة الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون شخص من سكانها البالغ عددهم 103 ملايين نسمة.

وعلى صعيد منفصل، قال مصيلحي في وقت سابق إن مصر تدرس سبل الحصول على مزيد من الدقيق من الحبوب، مما يرفع نسبة استخراج الدقيق المستخدم في الخبز المدعم إلى 87.5% من 82%.

أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو

وعلى الصعيد العالمي قفزت أسعار العقود الآجلة للقمح في بداية تداولات اليوم الثلاثاء، في بورصة شيكاغو التجارية، حيث زاد عقد ديسمبر لتداول القمح بمقدار 2.50 سنت، مسجلًا 914.50 سنت لكل بوشل.

وصعد عقد مارس 2023 الآجل لتداول القمح بمقدار 3 سنتات، ليبلغ سعر العقد الآجل 928 سنتًا لكل بوشل.