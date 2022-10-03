أسعار القمح المحلية والعالمية اليوم الإثنين 3 أكتوبر 2022

سجلت أسعار القمح ارتفاعا في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين 3-10-2022، حيث صعد سعر القمح الروسي بروتين 11.5% بما يتراوح بين 200: 250 جنيهًا.

ويقدم “المال نيوز” لمتابعيه آخر التغيرات التي تطرأ على أسعار القمح محليًا وعالميًا والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار القمح اليوم في مصر للطن

القمح الروسي بروتين 12.5%

صعد سعر القمح الروسي بروتين 12.5% اليوم الإثنين، وبلغ 9500 جنيه للطن، بزيادة 250 جنيهًا عن أسعار الأسبوع الماضي.

القمح الروسي بروتين 11.5%

وزاد سعر القمح الروسي بروتين 11.5% بمقدار 200 إلى 250 جنيها، ليسجل 9350 جنيهًا للطن.

سعر القمح للمستهلك

بلغ سعر كيلو القمح للمستهلك 15 جنيهًا.

احتياطي استراتيجي يكفي 6.3 شهور

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الرصيد الاستراتيجي من القمح يبلغ نحو 6.3 شهر، لافتًا إلى أن الدولة تمضي في خطواتها لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، وفي مقدمتها التأكيد على أن السعر الاسترشادي لإردب القمح 1000 جنيه للموسم المقبل.

واشترت مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، الفترة الماضية، كميات كبيرة من الحبوب عبر البحر الأسود، لكن تعطلت وارداتها بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتبلغ احتياجات مصر السنوية من القمح نحو 20 مليون طن، يتم إنتاج حوالي 10 ملايين طن منها، ويعتمد على استيراد الكمية المتبقية عن طرق هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص، ويبلغ دعم السلع التموينية نحو 90 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023 تشمل البطاقات التموينية ودعم القمح ورغيف الخبز.

الحرب الأوكرانية

وتسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة تكاليف واردات مصر من القمح. وتعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد القمح لإتاحة الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون شخص من سكانها البالغ عددهم 103 ملايين نسمة.

وعلى صعيد منفصل، قال مصيلحي في وقت سابق إن مصر تدرس سبل الحصول على مزيد من الدقيق من الحبوب، مما يرفع نسبة استخراج الدقيق المستخدم في الخبز المدعم إلى 87.5% من 82%.

أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو

وعلى الصعيد العالمي قفزت أسعار العقود الآجلة للقمح في بداية تداولات اليوم الإثنين، في بورصة شيكاغو التجارية، حيث زاد عقد ديسمبر لتداول القمح بمقدار 8 سنتات، وبلغ 929.5 سنتًا لكل بوشل.

وصعد عقد مارس 2023 لتداول القمح بمقدار 7 سنتات، وبلغ 939 سنتًا لكل بوشل.