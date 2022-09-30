أسعار القمح المحلية والعالمية اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022

واصلت أسعار القمح استقراراها خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق الـ30 من سبتمبر 2022 لدى تجار الجملة في السوق المحلية، حيث ثبت سعر القمح الروسي بروتين 12.5% على سعر أمس عند 9250 جنيهًا للطن، كما بقي القمح الروسي بروتين 11.50% عند 9150 جنيهًا للطن.

أسعار القمح اليوم في مصر للطن

يقدم “المال نيوز” لقرائه آخِر ما وصلت إليه أسعار القمح اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

القمح الروسي بروتين 12.5%

استقر سعر القمح الروسي بروتين 12.5% اليوم الجمعة، على سعر الأمس المسجل عند 9250 جنيهًا للطن.

القمح الروسي بروتين 11.5%

وبلغ سعر القمح الروسي بروتين 11.5% 9150 جنيهًا للطن، دون أي تغيير عن سعر أمس الخميس.

سعر القمح للمستهلك

بلغ سعر كيلو القمح للمستهلك 15 جنيهًا.

احتياطي إستراتيجي يكفي 6.3 شهور

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الرصيد الإستراتيجي من القمح يبلغ نحو 6.3 شهر، لافتًا إلى أن الدولة تمضي في خطواتها لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، وفي مقدمتها تأكيد أن السعر الاسترشادي لإردب القمح 1000 جنيه للموسم المقبل.

وتخطط الحكومة، ممثلة في وزارة الزراعة؛ لبدء تنفيذ العديد من مشروعات استصلاح الأراضي؛ لزيادة مساحة الأراضي الزراعية بنحو 3 ملايين فدان.

وتبلغ احتياجات مصر السنوية من القمح نحو 20 مليون طن، يتم إنتاج حوالي 10 ملايين طن منها، ويعتمد على استيراد الكمية المتبقية عن طرق هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص، ويبلغ دعم السلع التموينية نحو 90 مليار جنيه خلال العام المالي 2022- 2023 تشمل البطاقات التموينية ودعم القمح ورغيف الخبز.

الحرب الأوكرانية

وتسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة تكاليف واردات مصر من القمح. وتعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد القمح لإتاحة الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون شخص من سكانها البالغ عددهم 103 ملايين نسمة.

أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو

وعلى الصعيد العالمي ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في تداولات اليوم الجمعة، في بورصة شيكاغو التجارية، حيث زاد عقد ديسمبر لتداول القمح بمقدار 8.75 سنت، ليسجل 905 سنتات لكل بوشل.

وصعد عقد مارس 2023 لتداول القمح مقدار 10 سنتات، ليسجل 918 سنتًا لكل بوشل.