أسعار القمح المحلية والعالمية اليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022

تباينت أسعار القمح خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق الـ 23 من سبتمبر 2022 لدى تجار الجملة في السوق المحلية، إذ صعدت أسعار القمح الروسي والأوكراني، في حين ثبتت أسعار القمح الألماني.

أسعار القمح اليوم في مصر للطن

يقدم “المال نيوز” لقرائه آخر ما وصلت إليه أسعار القمح اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

القمح الروسي بروتين 12.5%

ارتفع سعر القمح الروسي بروتين 12.5% بمقدار 150 جنيهًا اليوم الجمعة، ليسجل 8500 جنيه للطن.

القمح الروسي بروتين 11.5%

زاد سعر القمح الروسي بروتين 11.5% بمقدار 100 جنيه، ليسجل 8350 جنيهًا للطن.

القمح الأوكراني بروتين 12.5%

قفز سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5% بمقدار 100 جنيه، ليسجل 8400 جنيه للطن في السوق المحلية.

القمح الأوكراني بروتين 11.5%

وصعد سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% بمقدار 100 جنيه، ليحقق 8300 جنيه للطن.

القمح الألماني

واستقر سعر القمح الألماني، إذ بلغ 8100 جنيه للطن.

سعر القمح للمستهلك

بلغ سعر كيلو القمح للمستهلك 15 جنيهًا.

احتياطي استراتيجي يكفي 7 شهر ونصف الشهر

قال وزير التموين والتجارة الداخلية، على المصيلحي، أن مصر تمتلك حاليا احتياطيا من القمح لم يحدث قبل ذلك في تاريخ البلاد.

وأكد المصيلحي على أن احتياطي بلاده من القمح “يكفي 7 أشهر وهذا المعدل الزمني لم يحدث في تاريخ مصر، وهذا معدل عالمي جيد وفى نفس الوقت الموسم يبدأ لذلك ستكون هناك وفرة في القمح”.

واشترت مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، في الفترة الماضية، كميات كبيرة من الحبوب عبر البحر الأسود، لكن تعطلت وارداتها بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتبلغ احتياجات مصر السنوية من القمح نحو 20 مليون طن، يتم إنتاج حوالي 10 ملايين طن منها، ويعتمد على استيراد الكمية المتبقية عن طرق هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص، ويبلغ دعم السلع التموينية نحو 90 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023 تشمل البطاقات التموينية ودعم القمح ورغيف الخبز.

الحرب الأوكرانية

وتسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة تكاليف واردات مصر من القمح. وتعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد القمح لإتاحة الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون شخص من سكانها البالغ عددهم 103 ملايين نسمة.

وعلى صعيد منفصل، قال مصيلحي في وقت سابق إن مصر تدرس سبل الحصول على مزيد من الدقيق من الحبوب، مما يرفع نسبة استخراج الدقيق المستخدم في الخبز المدعم إلى 87.5 % من 82%.

أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو

وعلى الصعيد العالمي انخفضت أسعار العقود الآجلة للقمح في افتتاح جلسة تداول الجمعة، في بورصة شيكاغو التجارية، إذ انخفض عقد ديسمبر لتداول القمح بمقدار 8 سنتات، ليصل إلى 902.75 سنت لكل بوشل، أي بنسبة 0.88%، عن الجلسة السابقة.

وهبط عقد مارس 2023 لتداول القمح بمقدار 7.75 سنت، لتصل إلى 914.25 سنت لكل بوشل.