أسعار القمح المحلية والعالمية اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022

استقرت أسعار القمح ارتفاعا في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 20-9-2022، وذلك لليوم الثاثي على التوالي بعدما شهدت ارتفاعا في الأسبوع الماضي بواقع 50 جنيها لجميع أنواع الأقماح.

ويقدم “المال نيوز” لمتابعيه آخر التغيرات التي تطرأ على أسعار القمح محليًا وعالميًا والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار القمح اليوم في مصر للطن

القمح الروسي بروتين 12.5%

صعد القمح الروسي بروتين بنسبة 12.5%، ليسجل 8300 جنيه للطن.

القمح الأوكراني بروتين 12.5%

واستقر سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5%، ليسجل 8250 جنيهًا للطن في السوق المحلي.

القمح الأوكراني بروتين 11.5%

حافظ سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% على قيمته الشرائية، ليسجل 8150 جنيهًا للطن.

القمح الروسي بروتين 11.5%

ثبت سعر القمح الروسي بروتين 11.5%، ليسجل 8200 جنيه للطن.

القمح الألماني

واستقر سعر طن القمح الألماني، إذ بلغ 8100 جنيه.

سعر القمح للمستهلك

بلغ سعر كيلو القمح للمستهلك 15 جنيهًا.

إحتياطي إستراتيجي يكفي 7 شهور

صرح وزير التموين والتجارة الداخلية، على المصيلحي، بأن مصر تمتلك حاليا احتياطيا من القمح لم يحدث قبل ذلك في تاريخ البلاد.

وشدد المصيلحي على أن احتياطي بلاده من القمح “يكفي 7 أشهر وهذا المعدل الزمني لم يحدث في تاريخ مصر، وهذا معدل عالمي جيد وفى نفس الوقت الموسم يبدأ لذلك ستكون هناك وفرة في القمح”.

واشترت مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، في الفترة الماضية، كميات كبيرة من الحبوب عبر البحر الأسود، لكن تعطلت وارداتها بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتبلغ احتياجات مصر السنوية من القمح نحو 20 مليون طن، يتم إنتاج حوالي 10 ملايين طن منها، ويعتمد على استيراد الكمية المتبقية عن طرق هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص، ويبلغ دعم السلع التموينية نحو 90 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023 تشمل البطاقات التموينية ودعم القمح ورغيف الخبز.

الحرب الأوكرانية

وتسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة تكاليف واردات مصر من القمح. وتعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد القمح لإتاحة الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون شخص من سكانها البالغ عددهم 103 ملايين نسمة.

وعلى صعيد منفصل، قال مصيلحي في وقت سابق إن مصر تدرس سبل الحصول على مزيد من الدقيق من الحبوب، مما يرفع نسبة استخراج الدقيق المستخدم في الخبز المدعم إلى 87.5 % من 82%..

أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو

وعلى الصعيد العالمي عاودت أسعار العقود الآجلة للقمح ارتفاعها في افتتاح جلسة تداول الثلاثاء في بورصة شيكاغو التجارية، إذ زاد عقد ديسمبر لتداول القمح بمقدار 5.50 سنت، ليصل إلى 836 سنتًا لكل بوشل، أي بنسبة ارتفاع 0.66%.

وانتعش عقد مارس 2023 الآجل لتداول القمح بمقدار 6 سنتات، ليبلغ 852.50 سنت لكل بوشل.