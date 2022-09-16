أسعار القمح المحلية والعالمية اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022

استقرت أسعار القمح في السوق المحلية المصرية خلال تعاملات اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022، وذلك لليوم الرابع على التوالي، بعدما شهدت ارتفاعًا في تعاملات الاثنين الماضي، بمقدار 50 جنيهًا لجميع أنواع الأقماح.

أسعار القمح اليوم في مصر للطن

يقدم “المال نيوز” لقرائه آخر ما وصلت إليه أسعار القمح اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

القمح الروسي بروتين 12.5%

ثبت سعر القمح الروسي بروتين 12.5%، ليسجل 8300 جنيه للطن.

القمح الأوكراني بروتين 12.5%

واستقر سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5%، ليسجل 8250 جنيهًا للطن في السوق المحلية.

القمح الأوكراني بروتين 11.5%

حافظ سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% على قيمته الشرائية، ليسجل 8150 جنيهًا للطن.

القمح الليتواني

استقر أسعار القمح الليتواني، ليسجل 8150 جنيهًا للطن.

القمح الألماني

وثبت سعر طن القمح الألماني، إذ بلغ 8100 جنيه.

سعر القمح للمستهلك

بلغ سعر كيلو القمح للمستهلك 15 جنيهًا.

إحتياطي استراتيجي يكفي 7 شهور

قال وزير التموين والتجارة الداخلية، على المصيلحي، أن مصر تمتلك حاليا احتياطيا من القمح لم يحدث قبل ذلك في تاريخ البلاد.

يشار إلى أن وزير التموين علي المصيلحي كان قد أكد أن احتياطي مصر من القمح “يكفي 7 أشهر وهذا المعدل الزمني لم يحدث في تاريخ مصر، وهذا معدل عالمي جيد وفى نفس الوقت الموسم يبدأ لذلك ستكون هناك وفرة في القمح”.

واشترت مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، في الفترة الماضية، كميات كبيرة من الحبوب عبر البحر الأسود، لكن تعطلت وارداتها بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتبلغ احتياجات مصر السنوية من القمح نحو 20 مليون طن، يتم إنتاج حوالي 10 ملايين طن منها، ويعتمد على استيراد الكمية المتبقية عن طرق هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص، ويبلغ دعم السلع التموينية نحو 90 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023 تشمل البطاقات التموينية ودعم القمح ورغيف الخبز.

الحرب الأوكرانية

وتسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة تكاليف واردات مصر من القمح. وتعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد القمح لإتاحة الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون شخص من سكانها البالغ عددهم 103 ملايين نسمة.

وعلى صعيد منفصل، قال مصيلحي في وقت سابق إن مصر تدرس سبل الحصول على مزيد من الدقيق من الحبوب، مما يرفع نسبة استخراج الدقيق المستخدم في الخبز المدعم إلى 87.5 % من 82%.

أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو

وعلى الصعيد العالمي صعدت أسعار العقود الآجلة للقمح في افتتاح جلسة تداول الجمعة، في بورصة شيكاغو التجارية، إذ زاد هامشيًا عقد ديسمبر لتداول القمح بمقدار 5.25 سنت، ليصل إلى 850.25 سنت لكل بوشل، أي بنسبة 0.65%، عن الجلسة السابقة.

وانتعشت عقود مارس 2023 الآجلة لتداول القمح بمقدار 5.5 سنت، لتصل إلى 866 سنت لكل بوشل.