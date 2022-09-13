أسعار القمح المحلية والعالمية اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022

استقرت أسعار القمح ارتفاعا في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 13-9-2022، حيث بعدما شهدت على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، تحركات سعرية طفيفة في القيمة الشرائية.

ويقدم “المال نيوز” لمتابعيه آخر التغيرات التي تطرأ على أسعار القمح محليًا وعالميًا والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار القمح اليوم في مصر للطن

القمح الروسي بروتين 12.5%

استقر سعر القمح الروسي بروتين 12.5%، ليسجل سعر الطن 8.300 جنيهًا.

القمح الأوكراني بروتين 12.5%

وشهد سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5% حالة من الاستقرار، ليسجل 8.250 جنيه للطن، في السوق المحلية.

القمح الأوكراني بروتين 11.5%

وظل سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% عند 8.150 جنيه للطن في السوق المحلية.

القمح الليتواني

صعد وظل سعر القمح الليتواني عند 8150 جنيهًا للطن.

القمح الألماني

فيما تراجع سعر طن القمح الألماني، بمقدار 100 جنيه، إذ بلغ 8050 جنيهًا للطن.

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بلغ سعر كيلو القمح للمستهلك 15 جنيهًا.

سعر القمح للمستهلك

حتياطي استراتيجي يكفي 7 شهور

صرح وزير التموين والتجارة الداخلية، على المصيلحي، بأن مصر تمتلك حاليا احتياطيا من القمح لم يحدث قبل ذلك في تاريخ البلاد.

وشدد المصيلحي على أن احتياطي بلاده من القمح “يكفي 7 أشهر وهذا المعدل الزمني لم يحدث في تاريخ مصر، وهذا معدل عالمي جيد وفى نفس الوقت الموسم يبدأ لذلك ستكون هناك وفرة في القمح”.

واشترت مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، في الفترة الماضية، كميات كبيرة من الحبوب عبر البحر الأسود، لكن تعطلت وارداتها بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتبلغ احتياجات مصر السنوية من القمح نحو 20 مليون طن، يتم إنتاج حوالي 10 ملايين طن منها، ويعتمد على استيراد الكمية المتبقية عن طرق هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص، ويبلغ دعم السلع التموينية نحو 90 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023 تشمل البطاقات التموينية ودعم القمح ورغيف الخبز.

الحرب الأوكرانية

وتسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة تكاليف واردات مصر من القمح، وتعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد القمح لإتاحة الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون شخص من سكانها البالغ عددهم 103 ملايين نسمة.

وعلى صعيد منفصل، قال مصيلحي في وقت سابق إن مصر تدرس سبل الحصول على مزيد من الدقيق من الحبوب، مما يرفع نسبة استخراج الدقيق المستخدم في الخبز المدعم إلى 87.5% من 82%.

أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو

وعلى الصعيد العالمي انخفضت أسعار العقود الآجلة للقمح في بداية تداولات اليوم ببورصة شيكاغو التجارية، إذ تراجع عقد سبتمبر لتداول القمح بمقدار 12 سنتًا، ليسجل العقد 841.25 سنت لكل بوشل.

وارتفعت عقود ديسمبر الآجلة لتداول القمح بمقدار7.50 سنت، لتصل إلى 866.25 سنت لكل بوشل.