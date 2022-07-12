أسعار القمح المحلية والعالمية اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2022

حالة من الثبات شهدتها أسعار القمح المحلية في السوق المصرية خلال تداولات اليوم الثلاثاء الصباحية الموافق الثاني عشر من يوليو 2022، وذلك تزمنا مع رابع أيام عيد الأضحى المبارك، في أعقاب الانخفاض الذي كانت قد سجلته في تداولات الإثنين قبل الماضي بواقع 100 جنيه للطن.

أسعار القمح اليوم في مصر للطن

تقدم صحيفة “المال” لقرائها آخر ما وصلت إليه أسعار القمح اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

القمح الروسي بروتين 12.5%

وصل سعر القمح الروسي بروتين 12.5% 8200 جنيه للطن.

القمح الأوكراني بروتين 12.5%

وبلغ سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5% 8150 جنيهًا للطن في السوق المحلية.

القمح الأوكراني بروتين 11.5%

ووصل سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% 8100 جنيه للطن.

القمح الروماني

كما ثبت سعر القمح الروماني، ليسجل 8050 جنيهًا للطن، في السوق المحلي.

القمح الليتواني

وسجل سعر القمح الليتواني 8200 جنيه للطن.

القمح الألماني

كما ثبت سعر طن القمح الألماني، إذ بلغ 8200 جنيه.

القمح الهندي

وسجل سعر طن القمح الهندي 7900 جنيه.

سعر القمح للمستهلك

بلغ سعر كيلو القمح للمستهلك 13 جنيهًا.

احتياطي إستراتيجي يكفي 6.5 شهور ونصف الشهر

قال وزير التموين المصري علي المصيلحي، إن مصر لديها احتياطي استراتيجي من القمح يكفي 6.5 شهر من الاستهلاك المحلي.

وأضاف في تصريحات أدلى بها خلال مائدة مستديرة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن البلاد تملك احتياطيا من زيت الطعام يكفي 6.1 شهر، ومن السكر 7.7 شهر، ومن الأرز 3.3 شهر.

واشترت مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، في السنوات الماضية، كميات كبيرة من الحبوب عبر البحر الأسود، لكن تعطلت وارداتها بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتبلغ احتياجات مصر السنوية من القمح نحو 20 مليون طن، يتم إنتاج حوالي 10 ملايين طن منها، ويعتمد على استيراد الكمية المتبقية عن طرق هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص، ويبلغ دعم السلع التموينية نحو 90 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023 تشمل البطاقات التموينية ودعم القمح ورغيف الخبز.

الحرب الأوكرانية

وتسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة تكاليف واردات مصر من القمح. وتعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد القمح لإتاحة الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون شخص من سكانها البالغ عددهم 103 ملايين نسمة.

وعلى صعيد منفصل، قال مصيلحي في وقت سابق إن مصر تدرس سبل الحصول على مزيد من الدقيق من الحبوب، مما يرفع نسبة استخراج الدقيق المستخدم في الخبز المدعم إلى 87.5 % من 82%.

أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو

وعلى الصعيد العالمي، انخفضت أسعار العقود الآجلة للقمح في افتتاح جلسة تداول الثلاثاء 12 يوليو 2022، في بورصة شيكاغو التجارية، إذ هبط عقد يوليو لتداول القمح بمقدار 8.75 سنت، ليصل إلى 835 سنتًا لكل بوشل، أي بنسبة 1.04% عن الجلسة السابقة.

كما تراجعت عقود سبتمبر الآجلة لتداول القمح بمقدار 19 سنتًا، لتصل إلى 837.5 سنت لكل بوشل، أي بنسبة 2.22%.