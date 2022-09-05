أسعار القمح المحلية والعالمية اليوم الإثنين 5 سبتمبر 2022

شهدت أسعار القمح انخفاضا في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين 5-9-2022، حيث شهدت جميع الأنواع هبوطًا قدره 50 جنيهًا.

ويقدم “المال نيوز” لمتابعيه آخر التغيرات التي تطرأ على أسعار القمح محليًا وعالميًا والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار القمح اليوم في مصر للطن

القمح الروسي بروتين 12.5%

انخفض سعر القمح الروسي بروتين 12.5% بمقدار 50 جنيهًا، ليسجل 8200 جنيه للطن.

القمح الأوكراني بروتين 12.5%

وهبط سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5% بمقدار 50 جنيهًا، ليسجل 8150 جنيهًا للطن في السوق المحلية.

القمح الأوكراني بروتين 11.5%

انخفض سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% بمقدار 50 جنيهًا، ليبلغ 8050 جنيهًا للطن.

القمح الليتواني

تراجعت أسعار القمح الليتواني بمقدار 50 جنيهًا، لتصل إلى 8100 جنيه بالطن.

القمح الألماني

انخفض سعر طن القمح الألماني بمقدار 50 جنيهًا، إذ بلغ 8100 جنيه.



سعر القمح للمستهلك

بلغ سعر كيلو القمح للمستهلك 15 جنيهًا.

احتياطي استراتيجي يكفي 7 شهور

وصرح وزير التموين والتجارة الداخلية، على المصيلحي، بأن مصر تمتلك حاليا احتياطيا من القمح لم يحدث قبل ذلك في تاريخ البلاد.

وشدد المصيلحي على أن احتياطي بلاده من القمح “يكفي 7 أشهر وهذا المعدل الزمني لم يحدث في تاريخ مصر، وهذا معدل عالمي جيد وفى نفس الوقت الموسم يبدأ لذلك ستكون هناك وفرة في القمح”.

واشترت مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، الفترة الماضية، كميات كبيرة من الحبوب عبر البحر الأسود، لكن تعطلت وارداتها بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتبلغ احتياجات مصر السنوية من القمح نحو 20 مليون طن، يتم إنتاج حوالي 10 ملايين طن منها، ويعتمد على استيراد الكمية المتبقية عن طرق هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص، ويبلغ دعم السلع التموينية نحو 90 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023 تشمل البطاقات التموينية ودعم القمح ورغيف الخبز.

الحرب الأوكرانية

وتسببت الحرب بأوكرانيا في زيادة تكاليف واردات مصر من القمح. وتعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد القمح لإتاحة الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون شخص من سكانها البالغ عددهم 103 ملايين نسمة.

وعلى صعيد منفصل، قال المصيلحي في وقت سابق، إن مصر تدرس سبل الحصول على مزيد من الدقيق من الحبوب، مما يرفع نسبة استخراج الدقيق المستخدم في الخبز المدعم إلى 87.5% من 82%.

أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو

وعلى الصعيد العالمي ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في افتتاح جلسة تداول الإثنين، في بورصة شيكاغو التجارية، إذ صعد عقد سبتمبر المقبل لتداول القمح بمقدار 17.5 سنت، ليصل إلى 793 سنتًا لكل بوشل، أي بنسبة 2.26%، عن الجلسة السابقة.

كما ارتفع عقد ديسمبر لتداول القمح بمقدار 16.75 سنت، ليصل إلى 811 سنتًا لكل بوشل.