أسعار القمح المحلية والعالمية اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022

شهدت أسعار القمح ثباتا في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 30-8-2022، بعد تفاوتات الأسعار أمس الإثنين .

ويقدم “المال نيوز” لمتابعيه آخر التغيرات التي تطرأ على أسعار القمح محليًا وعالميًا والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار القمح اليوم في مصر للطن

القمح الروسي بروتين 12.5%

بلغ سعر القمح الروسي بروتين 12.5%، ليسجل 8250 جنيهًا للطن.

القمح الأوكراني بروتين 12.5%

وسجل سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5%، 8200 جنيه للطن في السوق المحلي.

القمح الأوكراني بروتين 11.5%

حافظ سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% على قيمته الشرائية، ليبلغ 8100 جنيه للطن.

القمح الليتواني

ارتفعت أسعار القمح الليتواني، ليبلغ 8150 جنيهًا للطن.

القمح الألماني

ارتفع سعر طن القمح الألماني، إذ بلغ 8150 جنيهًا.



سعر القمح للمستهلك

بلغ سعر كيلو القمح للمستهلك 15 جنيهًا.

إحتياطي إستراتيجي يكفي 7.2 شهور ونصف الشهر

قال بيان لمجلس الوزراء المصري نقلا عن وزير التموين علي المصيلحي إن مصر لديها احتياطي استراتيجي من القمح يكفي لمدة 7.2 شهر.

وأضاف الوزير، خلال اجتماع للجنة معنية بإدارة تبعات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أن البلاد لديها احتياطي من الزيت التمويني يكفي لمدة 5.3 شهر، ومن السكر التمويني يكفي لفترة تصل إلى 6.6 شهر، ومن الأرز يكفي لمدة 3.2 شهر.

واشترت مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، في الفترة الماضية، كميات كبيرة من الحبوب عبر البحر الأسود، لكن تعطلت وارداتها بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتبلغ احتياجات مصر السنوية من القمح نحو 20 مليون طن، يتم إنتاج حوالي 10 ملايين طن منها، ويعتمد على استيراد الكمية المتبقية عن طرق هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص، ويبلغ دعم السلع التموينية نحو 90 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023 تشمل البطاقات التموينية ودعم القمح ورغيف الخبز.

الحرب الأوكرانية

وتسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة تكاليف واردات مصر من القمح. وتعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد القمح لإتاحة الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون شخص من سكانها البالغ عددهم 103 ملايين نسمة.

وعلى صعيد منفصل، قال على مصيلحي في وقت سابق إن مصر تدرس سبل الحصول على مزيد من الدقيق من الحبوب، مما يرفع نسبة استخراج الدقيق المستخدم في الخبز المدعم إلى 87.5 % من 82%..

أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو

وعلى الصعيد العالمي انخفضت أسعار العقود الآجلة للقمح في بداية تداولات الثلاثاء، في بورصة شيكاغو التجارية، إذ هبط عقد سبتمبر المقبل لتداول القمح بمقدار 6 سنتات، ليصل إلى 814 سنتًا لكل بوشل، أي بنسبة 0.73%، عن الجلسة السابقة.

كما انخفض عقد ديسمبر لتداول القمح بمقدار 8 سنتات، ليصل إلى 834.75 سنت لكل بوشل.