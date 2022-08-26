أسعار القمح المحلية والعالمية اليوم الجمعة 26 أغسطس 2022

ستقرت أسعار القمح في السوق المحلية المصرية لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق السادس والعشرون من أغسطس الجاري وذلك بعد هبوطها أمس الأربعاء.

أسعار القمح اليوم في مصر للطن

يقدم “المال نيوز” لقرائه آخر ما وصلت إليه أسعار القمح اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

القمح الروسي بروتين 12.5%

ثبت سعر القمح الروسي بروتين 12.5%، ليسجل 8050 جنيهًا للطن.

القمح الأوكراني بروتين 12.5%

واستقر سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5%، ليسجل 8000 جنيه للطن في السوق المحلي.

القمح الأوكراني بروتين 11.5%

حافظ سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% على قيمته الشرائية، ليسجل 7950 جنيهًا للطن.

القمح الليتواني

ثبتت أسعار القمح الليتواني، ليسجل 8000 جنيه للطن.

القمح الألماني

واستقر سعر طن القمح الألماني، إذ بلغ 8000 جنيه.

سعر القمح للمستهلك

بلغ سعر كيلو القمح للمستهلك 15 جنيهًا.

إحتياطي استراتيجي يكفي 7.2 شهر ونصف الشهر

قال بيان لمجلس الوزراء المصري نقلا عن وزير التموين علي المصيلحي إن مصر لديها احتياطي استراتيجي من القمح يكفي لمدة 7.2 شهر.

وأضاف الوزير، خلال اجتماع للجنة معنية بإدارة تبعات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أن البلاد لديها احتياطي من الزيت التمويني يكفي لمدة 5.3 شهر، ومن السكر التمويني يكفي لفترة تصل إلى 6.6 شهر، ومن الأرز يكفي لمدة 3.2 شهر.

واشترت مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، في الفترة الماضية، كميات كبيرة من الحبوب عبر البحر الأسود، لكن تعطلت وارداتها بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتبلغ احتياجات مصر السنوية من القمح نحو 20 مليون طن، يتم إنتاج حوالي 10 ملايين طن منها، ويعتمد على استيراد الكمية المتبقية عن طرق هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص، ويبلغ دعم السلع التموينية نحو 90 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023 تشمل البطاقات التموينية ودعم القمح ورغيف الخبز.

الحرب الأوكرانية

وتسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة تكاليف واردات مصر من القمح. وتعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد القمح لإتاحة الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون شخص من سكانها البالغ عددهم 103 ملايين نسمة.

وعلى صعيد منفصل، قال مصيلحي في وقت سابق إن مصر تدرس سبل الحصول على مزيد من الدقيق من الحبوب، مما يرفع نسبة استخراج الدقيق المستخدم في الخبز المدعم إلى 87.5 % من 82%.

أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في افتتاح جلسة تداول الجمعة، في بورصة شيكاغو التجارية، إذ زاد عقد سبتمبر المقبل لتداول القمح بمقدار 4.5 سنت، ليصل إلى 774.25 سنت لكل بوشل، أي بنسبة 0.58%، عن الجلسة السابقة.

كما صعد عقد ديسمبر لتداول القمح بمقدار 4.25 سنت، ليصل إلى 793.25 سنت لكل بوشل.