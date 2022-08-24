أسعار القمح المحلية والعالمية اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022

شهدت أسعار القمح تراجعا في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 24-8-2022، وذلك في أعقاب ثباتها لجميع الأنواع على مدار أسبوع.

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ويقدم “المال نيوز” آخر التغيرات التي تطرأ على أسعار القمح محليًا وعالميًا والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار القمح اليوم في مصر للطن

القمح الروسي بروتين 12.5%

انخفض سعر القمح الروسي بروتين 12.5% بمقدار 50 جنيهًا، ليسجل 8050 جنيهًا للطن.

القمح الأوكراني بروتين 12.5%

وهبط سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5% بمقدار 50 جنيهًا، ليبلغ 8000 جنيه للطن في السوق المحلي.

القمح الأوكراني بروتين 11.5%

انحدر سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% بمقدار 50 جنيهًا، ليحقق 7950 جنيهًا للطن.

القمح الليتواني

تراجعت أسعار القمح الليتواني بمقدار 50 جنيهًا، لتسجل 8000 جنيه للطن.

القمح الألماني

واستقر سعر طن القمح الألماني، إذ بلغ وانخفض سعر طن القمح الألماني بمقدار 50 جنيهًا، إذ بلغ 8000 جنيه للطن.



سعر القمح للمستهلك

بلغ سعر كيلو القمح للمستهلك 15 جنيهًا.

إحتياطي إستراتيجي يكفي 7.2 شهور ونصف الشهر

قال بيان لمجلس الوزراء المصري نقلا عن وزير التموين علي المصيلحي إن مصر لديها احتياطي استراتيجي من القمح يكفي لمدة 7.2 شهر.

وأضاف الوزير، خلال اجتماع للجنة معنية بإدارة تبعات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أن البلاد لديها احتياطي من الزيت التمويني يكفي لمدة 5.3 شهر، ومن السكر التمويني يكفي لفترة تصل إلى 6.6 شهر، ومن الأرز يكفي لمدة 3.2 شهر.

واشترت مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، في الفترة الماضية، كميات كبيرة من الحبوب عبر البحر الأسود، لكن تعطلت وارداتها بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتبلغ احتياجات مصر السنوية من القمح نحو 20 مليون طن، يتم إنتاج حوالي 10 ملايين طن منها، ويعتمد على استيراد الكمية المتبقية عن طرق هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص، ويبلغ دعم السلع التموينية نحو 90 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023 تشمل البطاقات التموينية ودعم القمح ورغيف الخبز.

الحرب الأوكرانية



وتسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة تكاليف واردات مصر من القمح. وتعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد القمح لإتاحة الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون شخص من سكانها البالغ عددهم 103 ملايين نسمة.

وعلى صعيد منفصل، قال مصيلحي في وقت سابق إن مصر تدرس سبل الحصول على مزيد من الدقيق من الحبوب، مما يرفع نسبة استخراج الدقيق المستخدم في الخبز المدعم إلى 87.5 % من 82%..

أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو

وعلى الصعيد العالمي ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في افتتاح جلسة تداول اليوم الأربعاء، ببورصة شيكاغو التجارية، إذ زاد عقد سبتمبر لتداول القمح بمقدار 11.5 سنت، ليصل إلى 794.25 سنت لكل بوشل، أي بنسبة 1.47%، عن الجلسة السابقة.

وصعد عقد ديسمبر لتداول القمح بمقدار 12 سنتًا، ليصل إلى 812.5 سنت لكل بوشل، أي بنسبة 1.50%.