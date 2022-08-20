أسعار القمح المحلية والعالمية اليوم السبت 20 أغسطس 2022

شهدت أسعار القمح ثباتا في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت 20-8-2022، وذلك في أعقاب صعودها لجميع الأنواع الأسبوع الماضي.

ويقدم “المال نيوز” لمتابعيه آخر التغيرات التي تطرأ على أسعار القمح محليًا وعالميًا والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار القمح اليوم في مصر للطن

القمح الروسي بروتين 12.5%

استقر سعر القمح الروسي بروتين 12.5%، ليسجل 8100 جنيه للطن.

القمح الأوكراني بروتين 12.5%

وثبت سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5%، ليسجل 8050 جنيهًا للطن في السوق المحلية.

القمح الأوكراني بروتين 11.5%

واستقر سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5%، ليحقق 8000 جنيه للطن.

القمح الليتواني

ثبتت أسعار القمح الليتواني، لتسجل 8050 جنيهًا للطن.

القمح الألماني

واستقر سعر طن القمح الألماني، إذ بلغ 8050 جنيهًا للطن.

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سعر القمح للمستهلك

بلغ سعر كيلو القمح للمستهلك 15 جنيهًا.

احتياطي استراتيجي يكفي 7.2 شهر ونصف الشهر

وقال بيان لمجلس الوزراء نقلا عن وزير التموين علي المصيلحي، إن مصر لديها احتياطي استراتيجي من القمح يكفي لمدة 7.2 شهر.

وأضاف الوزير، خلال اجتماع للجنة معنية بإدارة تبعات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أن البلاد لديها احتياطي من الزيت التمويني يكفي لمدة 5.3 شهر، ومن السكر التمويني يكفي لفترة تصل إلى 6.6 شهر، ومن الأرز يكفي لمدة 3.2 شهر.

واشترت مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، الفترة الماضية، كميات كبيرة من الحبوب عبر البحر الأسود، لكن تعطلت وارداتها بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتبلغ احتياجات مصر السنوية من القمح نحو 20 مليون طن، يتم إنتاج حوالي 10 ملايين طن منها، ويعتمد على استيراد الكمية المتبقية عن طريق هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص، ويبلغ دعم السلع التموينية نحو 90 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023 تشمل البطاقات التموينية ودعم القمح ورغيف الخبز.



الحرب الأوكرانية



وتسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة تكاليف واردات مصر من القمح. وتعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد القمح لإتاحة الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون شخص من سكانها البالغ عددهم 103 ملايين نسمة.

وعلى صعيد منفصل، قال المصيلحي في وقت سابق، إن مصر تدرس سبل الحصول على مزيد من الدقيق من الحبوب، مما يرفع نسبة استخراج الدقيق المستخدم في الخبز المدعم إلى 87.5 % من 82%.

أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو

وعلى الصعيد العالمي ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في ختام جلسة تداولات أمس الجمعة، في بورصة شيكاغو التجارية، إذ صعد عقد سبتمبر المقبل لتداول القمح بمقدار 21.75 سنت، ليصل إلى 753.25 سنت لكل بوشل، أي بنسبة 2.97%، عن الجلسة السابقة.

كما ارتفع عقد ديسمبر لتداول القمح بمقدار 22 سنتًا، لتصل إلى 771 سنتا لكل بوشل.