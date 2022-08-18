أسعار القمح المحلية والعالمية اليوم الخميس 18 أغسطس 2022

استقرت أسعار القمح في السوق المحلية المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق الثامن عشر من أغسطس الجاري وذلك لليوم الثاني على التوالي.

أسعار طن القمح اليوم في مصر

يقدم “المال نيوز” لقرائه آخر ما وصلت إليه أسعار القمح اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

القمح الروسي بروتين 12.5%

ثبت سعر القمح الروسي بروتين 12.5%، ليسجل 8100 جنيه للطن.

القمح الأوكراني بروتين 12.5%

واستقر سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5%، ليسجل 8050 جنيهًا للطن في السوق المحلي.

القمح الأوكراني بروتين 11.5%

حافظ سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% على قيمته الشرائية، ليسجل 8000 جنيه للطن.

القمح الروماني

كما ثبت سعر القمح الروماني، ليسجل 8050 جنيهًا للطن، في السوق المحلي.

القمح الليتواني

ثبتت أسعار القمح الليتواني، ليسجل 8050 جنيهًا للطن.

القمح الألماني

واستقر سعر طن القمح الألماني، إذ بلغ 8050 جنيهًا.

سعر القمح للمستهلك

بلغ سعر كيلو القمح للمستهلك 15 جنيهًا.

احتياطي استراتيجي يكفي 7.2 شهر ونصف الشهر

قال بيان لمجلس الوزراء المصري نقلا عن وزير التموين علي المصيلحي إن مصر لديها احتياطي استراتيجي من القمح يكفي لمدة 7.2 شهر.

وأضاف الوزير، خلال اجتماع للجنة معنية بإدارة تبعات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أن البلاد لديها احتياطي من الزيت التمويني يكفي لمدة 5.3 شهر، ومن السكر التمويني يكفي لفترة تصل إلى 6.6 شهر، ومن الأرز يكفي لمدة 3.2 شهر.

واشترت مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، في الفترة الماضية، كميات كبيرة من الحبوب عبر البحر الأسود، لكن تعطلت وارداتها بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتبلغ احتياجات مصر السنوية من القمح نحو 20 مليون طن، يتم إنتاج حوالي 10 ملايين طن منها، ويعتمد على استيراد الكمية المتبقية عن طرق هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص، ويبلغ دعم السلع التموينية نحو 90 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023 تشمل البطاقات التموينية ودعم القمح ورغيف الخبز.

الحرب الأوكرانية

وتسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة تكاليف واردات مصر من القمح. وتعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد القمح لإتاحة الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون شخص من سكانها البالغ عددهم 103 ملايين نسمة.

وعلى صعيد منفصل، قال مصيلحي في وقت سابق إن مصر تدرس سبل الحصول على مزيد من الدقيق من الحبوب، مما يرفع نسبة استخراج الدقيق المستخدم في الخبز المدعم إلى 87.5 % من 82%.

أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت هامشيًا أسعار العقود الآجلة للقمح في افتتاح جلسة تداول الخميس، في بورصة شيكاغو التجارية، إذ نزل عقد سبتمبر المقبل لتداول القمح بمقدار 6.5 سنت، ليصل إلى 756.75 سنت لكل بوشل، أي بنسبة 0.85%، عن الجلسة السابقة.

كما انخفضت عقود ديسمبر الآجلة لتداول القمح بمقدار 6.5 سنت، لتصل إلى 774 سنتا لكل بوشل.