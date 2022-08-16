أسعار القمح المحلية والعالمية اليوم الثلاثاء 16 أغسطس 2022

شهدت أسعار القمح ارتفاعا في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16-8-2022،في أعقاب هبوطها بمقدار 350 جنيها لدى تجار الجملة في السوق المحلي أمس الإثنين.

ويقدم “المال نيوز” لمتابعيه آخر التغيرات التي تطرأ على أسعار القمح محليًا وعالميًا والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار القمح اليوم في مصر للطن

القمح الروسي بروتين 12.5%

استقر سعر القمح الروسي بروتين 12.5%، ليسجل 8350 جنيها للطن.

القمح الأوكراني بروتين 12.5%

وثبت سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5%، ليسجل 8300 جنيه للطن في السوق المحلي.

القمح الأوكراني بروتين 11.5%

واستقر سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5%، ليسجل 8250 جنيهًا للطن.

القمح الروماني

كما استقر سعر القمح الروماني، ليسجل 8050 جنيهًا للطن، في السوق المحلي.

القمح الليتواني

وثبتت أسعار القمح الليتواني، لتسجل 8350 جنيهًا للطن.

القمح الألماني

واستقر سعر طن القمح الألماني، إذ بلغ 8350 جنيهًا للطن.

القمح الهندي

وسجل سعر طن القمح الهندي 7900 جنيه.

سعر القمح للمستهلك

بلغ سعر كيلو القمح للمستهلك 15 جنيهًا.

إحتياطي إستراتيجي يكفي 7.2 شهور ونصف الشهر

قال بيان لمجلس الوزراء المصري نقلا عن وزير التموين علي المصيلحي إن مصر لديها احتياطي استراتيجي من القمح يكفي لمدة 7.2 شهر.

وأضاف الوزير، خلال اجتماع للجنة معنية بإدارة تبعات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أن البلاد لديها احتياطي من الزيت التمويني يكفي لمدة 5.3 شهر، ومن السكر التمويني يكفي لفترة تصل إلى 6.6 شهر، ومن الأرز يكفي لمدة 3.2 شهر.

واشترت مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، في الفترة الماضية، كميات كبيرة من الحبوب عبر البحر الأسود، لكن تعطلت وارداتها بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتبلغ احتياجات مصر السنوية من القمح نحو 20 مليون طن، يتم إنتاج حوالي 10 ملايين طن منها، ويعتمد على استيراد الكمية المتبقية عن طرق هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص، ويبلغ دعم السلع التموينية نحو 90 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023 تشمل البطاقات التموينية ودعم القمح ورغيف الخبز.

الحرب الأوكرانية

وتسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة تكاليف واردات مصر من القمح. وتعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد القمح لإتاحة الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون شخص من سكانها البالغ عددهم 103 ملايين نسمة.

وعلى صعيد منفصل، قال مصيلحي في وقت سابق إن مصر تدرس سبل الحصول على مزيد من الدقيق من الحبوب، مما يرفع نسبة استخراج الدقيق المستخدم في الخبز المدعم إلى 87.5 % من 82%..

أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو

وعلى الصعيد العالمي ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في افتتاح جلسة تداول الثلاثاء، ببورصة شيكاغو التجارية، إذ صعد عقد سبتمبر لتداول القمح بمقدار 2.5 سنت، ليصل إلى 803.25 سنت لكل بوشل، أي بنسبة 0.31%، عن الجلسة السابقة.

وصعدت عقود ديسمبر الآجلة لتداول القمح بمقدار 12.5 سنت، لتصل إلى 810 سنتًا لكل بوشل، أي بنسبة 1.52%.