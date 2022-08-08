أسعار القمح المحلية والعالمية اليوم الإثنين 8 أغسطس 2022

شهدت أسعار القمح استقرارا في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين 8-8-2022، وذلك لليوم السادس على التوالي عقب الارتفاع الذي شهدته في الفترة الأخيرة.

ويقدم “المال نيوز” لمتابعيه آخر التغيرات التي تطرأ على أسعار القمح محليًا وعالميًا والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار القمح اليوم في مصر للطن

القمح الروسي بروتين 12.5%

استقر سعر القمح الروسي بروتين 12.5%، ليسجل 8350 جنيها للطن.

القمح الأوكراني بروتين 12.5%

وثبت سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5%، ليسجل 8300 جنيه للطن في السوق المحلي.

القمح الأوكراني بروتين 11.5%

واستقر سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5%، ليسجل 8250 جنيهًا للطن.

القمح الروماني

كما استقر سعر القمح الروماني، ليسجل 8050 جنيهًا للطن، في السوق المحلي.

القمح الليتواني

وثبتت أسعار القمح الليتواني، لتسجل 8350 جنيهًا للطن.

القمح الألماني

واستقر سعر طن القمح الألماني، إذ بلغ 8350 جنيهًا للطن.

القمح الهندي

وسجل سعر طن القمح الهندي 7900 جنيه.

سعر القمح للمستهلك

بلغ سعر كيلو القمح للمستهلك 15 جنيهًا.

احتياطي استراتيجي في مصر يكفي 6.5 شهور ونصف الشهر

قال وزير التموين علي المصيلحي، إن مصر لديها احتياطي استراتيجي من القمح يكفي 6.5 شهر من الاستهلاك المحلي.

وأضاف في تصريحات أدلى بها مؤخرا أن البلاد تملك احتياطيا من زيت الطعام يكفي 6.1 شهر، ومن السكر 7.7 شهر، ومن الأرز 3.3 شهر.

واشترت مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، في الفترة الماضية، كميات كبيرة من الحبوب عبر البحر الأسود، لكن تعطلت وارداتها بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتبلغ احتياجات مصر السنوية من القمح نحو 20 مليون طن، يتم إنتاج حوالي 10 ملايين طن منها، ويعتمد على استيراد الكمية المتبقية عن طرق هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص، ويبلغ دعم السلع التموينية نحو 90 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023 تشمل البطاقات التموينية ودعم القمح ورغيف الخبز.

كانت الهيئة العاملة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، قد صرحت إنها تعاقدت على شراء 815 ألف طن من القمح في ممارسة دولية، والتي تعد أكبر صفقة منذ أعوام مع انخفاض الأسعار على نحو طفيف.

وأوضحت الهيئة أن الكمية المشتراة تشمل 350 ألف طن من القمح الفرنسي، و240 ألف طن من القمح الروماني، و175 ألف طن من القمح الروسي، و50 ألف طن من القمح البلغاري.

الحرب الأوكرانية

وتسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة تكاليف واردات مصر من القمح، وتعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد القمح لإتاحة الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون شخص من سكانها البالغ عددهم 103 ملايين نسمة.

وعلى صعيد منفصل، قال مصيلحي في وقت سابق إن مصر تدرس سبل الحصول على مزيد من الدقيق من الحبوب، مما يرفع نسبة استخراج الدقيق المستخدم في الخبز المدعم إلى 87.5 % من 82%..

أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو

وعلى الصعيد العالمي ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح عند بداية تداولات الاثنين ببورصة شيكاغو التجارية، إذ صعد عقد سبتمبر لتداول القمح بمقدار 6.75 سنت، ليصل إلى 782.5 سنت لكل بوشل، أي بنسبة 0.87%، عن الجلسة السابقة.

وصعدت عقود ديسمبر الآجلة لتداول القمح بمقدار 7 سنتات، لتصل إلى 802.25 سنت لكل بوشل، أي بنسبة 0.88%.