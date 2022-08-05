أسعار القمح المحلية والعالمية اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022

استقرت أسعار القمح في السوق المحلية المصرية خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق الخامس من أغسطس الجاري وذلك بعد ارتفاعها خلال اليومين الماضيين.

أسعار القمح اليوم في مصر للطن

يقدم “المال نيوز” لقرائه آخر ما وصلت إليه أسعار القمح اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

القمح الروسي بروتين 12.5%

ثبت سعر القمح الروسي بروتين 12.5%، ليسجل 8350 جنيهًا للطن.

القمح الأوكراني بروتين 12.5%

وبلغ سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5%، ليسجل 8150 جنيهًا للطن في السوق المحلي.

القمح الأوكراني بروتين 11.5%

واستقر سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5%، ليسجل 8300 جنيه للطن في السوق المحلي.

القمح الروماني

كما ثبت سعر القمح الروماني، ليسجل 8050 جنيهًا للطن، في السوق المحلية.

القمح الليتواني

ثبتت أسعار القمح الليتواني، ليسجل 8350 جنيهًا للطن.

القمح الألماني

واستقر سعر طن القمح الألماني، إذ بلغ 8350 جنيهًا.

القمح الهندي

وسجل سعر طن القمح الهندي 7900 جنيه.

سعر القمح للمستهلك

بلغ سعر كيلو القمح للمستهلك 15 جنيهًا.

احتياطي إستراتيجي يكفي 6.5 شهور ونصف الشهر

قال وزير التموين المصري علي المصيلحي، إن مصر لديها احتياطي استراتيجي من القمح يكفي 6.5 شهر من الاستهلاك المحلي.

وأضاف أن البلاد تملك احتياطيا من زيت الطعام يكفي 6.1 شهر، ومن السكر 7.7 شهر، ومن الأرز 3.3 شهر.

واشترت مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، في الفترة الماضية، كميات كبيرة من الحبوب عبر البحر الأسود، لكن تعطلت وارداتها بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتبلغ احتياجات مصر السنوية من القمح نحو 20 مليون طن، يتم إنتاج حوالي 10 ملايين طن منها، ويعتمد على استيراد الكمية المتبقية عن طرق هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص، ويبلغ دعم السلع التموينية نحو 90 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023 تشمل البطاقات التموينية ودعم القمح ورغيف الخبز.

الحرب الأوكرانية

وتسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة تكاليف واردات مصر من القمح. وتعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد القمح لإتاحة الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون شخص من سكانها البالغ عددهم 103 ملايين نسمة.

وعلى صعيد منفصل، قال مصيلحي في وقت سابق إن مصر تدرس سبل الحصول على مزيد من الدقيق من الحبوب، مما يرفع نسبة استخراج الدقيق المستخدم في الخبز المدعم إلى 87.5 % من 82%.

أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في افتتاح جلسة تداول الجمعة، في بورصة شيكاغو التجارية، إذ صعد عقد سبتمبر لتداول القمح بمقدار 6.5 سنت، ليصل إلى 789 سنتًا لكل بوشل، أي بنسبة 0.83%، عن الجلسة السابقة.

كما زادت عقود ديسمبر الآجلة لتداول القمح بمقدار 7 سنتات، لتصل إلى 809 سنتات لكل بوشل.