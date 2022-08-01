أسعار القمح المحلية والعالمية اليوم الإثنين 1 أغسطس 2022

سجلت أسعار القمح صعودا في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين 1-8–2022، بالتزامن مع ارتفاع أسعار القمح العالمية في بورصة شيكاغو في مستهل التداولات.

ويقدم “المال نيوز” لمتابعيه آخر التغيرات التي تطرأ على أسعار القمح محليًا وعالميًا والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار القمح اليوم في مصر للطن

القمح الروسي بروتين 12.5%

ارتفع سعر القمح الروسي بروتين 12.5% بمقدار 50 جنيهًا، ليسجل 8100 جنيه للطن.

القمح الأوكراني بروتين 12.5%

وصعد سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5% بمقدار 50 جنيهًا، ليسجل 8050 جنيهًا للطن في السوق المحلي.

القمح الأوكراني بروتين 11.5%

وارتفع سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% بمقدار 50 جنيهًا، ليسجل 8000 جنيها للطن.

القمح الروماني

كما استقر سعر القمح الروماني، ليسجل 8050 جنيهًا للطن، في السوق المحلي.

القمح الليتواني

وزادت أسعار القمح الليتواني بمقدار 50 جنيهًا، لتسجل 8100 جنيه للطن.

القمح الألماني

وصعد سعر طن القمح الألماني بمقدار 50 جنيهًا، إذ بلغ 8100 جنيه للطن.

القمح الهندي

وسجل سعر طن القمح الهندي 7900 جنيه.

سعر القمح للمستهلك

بلغ سعر كيلو القمح للمستهلك 15 جنيهًا.

ارتفاع واردات مصر من الحبوب

ارتفعت قيمة واردات مصر من القمح والذرة وفول الصويا بنسبة 3.1 % خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2022، لتبلغ 3.45 مليار دولار في مقابل 3.346 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021.

وأوضحت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات القمح والذرة تمثل نحو 71% من واردات مصر من السلع الزراعية التي سجلت 3.147 مليار دولار خلال الفترة من “يناير- أبريل 2022” في مقابل 4.141 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021، بتراجع 24%.

وانخفضت واردات مصر من السلع الزراعية بنسبة 45.1% خلال أبريل الماضي لتبلغ 570.753 مليون دولار في مقابل 1.04 مليار دولار في نفس الشهر من 2021.

وتمثل واردات السلع الزراعية نحو 9.6% من إجمالي واردات مصر خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الجاري.

الحرب الأوكرانية

وتسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة تكاليف واردات مصر من القمح. وتعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد القمح لإتاحة الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون شخص من سكانها البالغ عددهم 103 ملايين نسمة.

وعلى صعيد منفصل، قال على مصيلحي وزير التموين في وقت سابق إن مصر تدرس سبل الحصول على مزيد من الدقيق من الحبوب، مما يرفع نسبة استخراج الدقيق المستخدم في الخبز المدعم إلى 87.5 % من 82%.

أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو

وعلى الصعيد العالمي ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح عند بداية تداولات الإثنين، في بورصة شيكاغو التجارية، إذ صعد عقد سبتمبر لتداول القمح بمقدار سنتين اثنين، ليصل إلى 809.75 سنت لكل بوشل، أي بنسبة 0.25%، عن الجلسة السابقة.

وزادت عقود ديسمبر الآجلة لتداول القمح بمقدار 2.25 سنت، لتصل إلى 828 سنتًا لكل بوشل، أي بنسبة 0.27%.