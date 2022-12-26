أسعار القمح المحلية اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022

سجلت أسعار القمح هبوطا حادا لدى التجار في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين الموافق 26 ديسمبر من العام 2022.

ويقدم “المال نيوز” لمتابعيه آخر التغيرات التي تطرأ على أسعار القمح محليًا وعالميًا والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار القمح في مصر «للطن»

قمح بروتين 12.5%

هبطت أسعار القمح بروتين 12.5%، بمقدار 800 جنيه، لينخفض السعر عند 13,200 جنيه للطن الواحد.

قمح بروتين 11.5%

تراجع سعر القمح بروتين 11.5% بنحو 800 جنيه، ليسجل سعر الطن 13,100 جنيه.

سعر القمح في بورصة السلع المصرية

وشهد سعر طن القمح الألماني بروتين 13.46% المتداول في البورصة استقرار سعره عند 10,300 جنيه.

سعر كيلو القمح للمستهلك

استقر سعر كيلو القمح في الأسواق اليوم الإثنين عند 25 جنيهًا.

إحتياطي استراتيجي يكفي 4.8 شهور

ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي عدة شهور.

وأشار التقرير السنوي الصادر عن الوزارة مؤخرا إلى أن احتياطي القمح يكفي 4.8 شهر، موضحا أنه خلال العام الحالي تم استيراد نحو 3.78 مليون طن قمح منها 3.037 مليون طن تم توريدها بالفعل.

وأوضح التقرير أنه تم خلال العام الحالي توريد نحو 3.79 مليون طن قمح محلي وتم استخدام نحو 2.6 مليون طن قمح منه.

وتبلغ احتياجات مصر السنوية من القمح نحو 20 مليون طن، يتم إنتاج حوالي 10 ملايين طن منها، ويعتمد على استيراد الكمية المتبقية عن طرق هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص، ويبلغ دعم السلع التموينية نحو 90 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023 تشمل البطاقات التموينية ودعم القمح ورغيف الخبز.

الحرب الأوكرانية

تسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة تكاليف واردات مصر من القمح. وتعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد القمح لإتاحة الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون شخص من سكانها البالغ عددهم 103 ملايين نسمة.

وعلى صعيد منفصل، قال مصيلحي في وقت سابق إن مصر تدرس سبل الحصول على مزيد من الدقيق من الحبوب، مما يرفع نسبة استخراج الدقيق المستخدم في الخبز المدعم إلى 87.5 % من 82%.