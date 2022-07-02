أسعار القمح العالمية تتراجع في بورصة شيكاغو

انخفضت أسعار عقود القمح الآجلة، في بورصة شيكاغو التجارية إذ هبط عقد يوليو لتداول القمح بمقدار 37.5 سنت ليصل إلى 831.25 سنت لكل بوشل، أي بنسبة 4.32%، عن الجلسة السابقة.

كما تراجع عقد سبتمبر لتداول القمح بمقدار 38 سنتًا، لتصل إلى 846 سنتًا لكل بوشل، أي بنسبة 4.30%.

وفيما يلي أحدث المستجدات التي طرأت على أسعار السلع خلال جلسة إغلاق أمس الجمعة في بورصة شيكاغو، وهي على النحو التالي:

القمح الروسي بروتين 12.5%

ثبت سعر القمح الروسي بروتين 12.5%، ليسجل 8300 جنيه للطن.

القمح الأوكراني بروتين 12.5%

واستقر سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5%، ليسجل 8250 جنيهًا للطن في السوق المحلية.

القمح الأوكراني بروتين 11.5%

حافظ سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% على قيمته الشرائية، ليسجل 8200 جنيه للطن.

القمح الروماني

كما ثبت سعر القمح الروماني، ليسجل 8150 جنيهًا للطن، في السوق المحلية.

القمح الليتواني

ثبتت أسعار القمح الليتواني، ليسجل 8300 جنيه للطن.

القمح الألماني

واستقر سعر طن القمح الألماني، إذ بلغ 8300 جنيه.

القمح الهندي

وسجل سعر طن القمح الهندي 8000 جنيه.

سعر القمح للمستهلك

بلغ سعر كيلو القمح للمستهلك 13 جنيهًا.

أسعار القمح المحلية

ثبتت أسعار القمح اليوم السبت 2 يوليو 2022، لدى تجار الجملة في السوق المحلي، على مدار نحو أكثر من أسبوعين، رغم الانخفاض الكبير في أسعار السلعة عالميًا ببورصة شيكاغو.

سعر طن القمح 2022

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية على شراء 815 ألف طن قمح روماني، وفرنسي، وروسي، وبلغاري.

وأوضحت الهيئة أنه تم التعاقد على 240 ألف قمح روماني، و350 ألف طن قمح فرنسي، و175 ألف طن قمح روسي، و50 ألف طن قمح بلغاري، مشيرة إلى أن فترات الشحن ستكون خلال شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر المقبلين.