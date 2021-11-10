أسعار القطن تواصل الصعود.. و«جيزة 92» يسجل 6040 جنيها للقنطار

واصلت أسعار القطن ارتفاعاتها خلال مزادى دمياط والدقهلية أمس الثلاثاء، اللذين فازت بهما 12 شركة عاملة بمجال تجارة الأقطان.

وسجل سعر القنطار زيادة بين 15 إلى 415 جنيها، لصنفى «جيزة 94» و«جيزة 92» على التوالى، ليصل إلى 5755، و6040 جنيها على التوالى.

وكشفت مصادر لـ«المال» أن سعر قنطار قطن« جيزة 92» سجل فى مزاد دمياط أمس نحو 6040 جنيها، بزيادة 415 جنيها مقارنة بسعره البالغ 5625 جنيهاً فى آخر مزاد خلال نوفمبر الجارى، وفازت به شركتا «ألكان»، و«أبو مضاوى».

وأوضحت أن سعر صنف «جيزة 94» سجل بمزاد الدقهلية نحو 5755 جينه للقنطار، مقابل 5740 جنيها بآخر مزاد نظم فى نوفمبر الجارى.

وأشارت إلى أن الشركات التى فازت بمزاد الدقهلية هي: «الإخلاص»، «أولام»، و«النيل»، و«العطار»، و«المحب»، و«العمدة»، و«عبدالمجيد»، و«أبو مضاوي»، و«الكريم»، و«المجد»، و«النيل» و«ألكان».

بدأت شركة مصر لحليج وتجارة الأقطان التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج تسويق الأقطان المصرية فى سبتمبر الماضى بنظام المزاد العلنى لمحصول 2021، وذلك على 14 محافظة على مستوى الجمهورية.

وكان نظام المزاد العلنى قد طبق خلال عامى 2019 و2020 على التوالى، وطبق أول مرة فى محافظتين لوجه قبلى فقط، ثم توسع ليشمل 4 محافظات فى وجه بحرى وقبلى هى الفيوم وبنى سويف والشرقية وكفر الشيخ.

ويصل حجم إنتاج مصر من القطن خلال عام 2021، نحو 1.6 مليون قنطار قطن، بينها 1.5 مليون بوجه بحرى، و100 ألف بوجه قبلى.

ويشهد نظام تسويق القطن بنظام المزاد العلنى إقبالا كبيراً من الشركات هذا العام، إذا قاربت الشركات التى زايدت منذ بداية الموسم على 40 شركة، مقابل إقبال محدود للغاية من قبل شركات القطاع الخاص على المشاركة فى المزاد خلال العامين الماضيين.

ويبلغ عدد شركات تجارة القطن العاملة فى السوق 270، بينها 70 شركة متخصصة فى تجارة وتصدير الأقطان المصرية للخارج.

ومن أبرز شروط الاشتراك فى المزاد سداد اشتراك بقيمة 250 ألف جنيه باسم الشركة المصرية لتجارة وحليج الأقطان.