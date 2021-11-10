اقتصاد وأسواق

أسعار القطن تواصل الصعود.. و«جيزة 92» يسجل 6040 جنيها للقنطار

سجل سعر القنطار زيادة بين 15 إلى 415 جنيها
دعاء حسني 8:33 ص, الأربعاء, 10 نوفمبر 21 8:33 ص, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

واصلت أسعار القطن ارتفاعاتها خلال مزادى دمياط والدقهلية أمس الثلاثاء، اللذين فازت بهما 12 شركة عاملة بمجال تجارة الأقطان.

وسجل سعر القنطار زيادة بين 15 إلى 415 جنيها، لصنفى «جيزة 94» و«جيزة 92» على التوالى، ليصل إلى 5755، و6040 جنيها على التوالى.

وكشفت مصادر لـ«المال» أن سعر قنطار قطن« جيزة 92» سجل فى مزاد دمياط أمس نحو 6040 جنيها، بزيادة 415 جنيها مقارنة بسعره البالغ 5625 جنيهاً فى آخر مزاد خلال نوفمبر الجارى، وفازت به شركتا «ألكان»، و«أبو مضاوى».

اقرأ أيضا  أسعار القطن تواصل الزيادة .. و«جيزة 96» يسجل 6750 جنيها

وأوضحت أن سعر صنف «جيزة 94» سجل بمزاد الدقهلية نحو 5755 جينه للقنطار، مقابل 5740 جنيها بآخر مزاد نظم فى نوفمبر الجارى.

وأشارت إلى أن الشركات التى فازت بمزاد الدقهلية هي: «الإخلاص»، «أولام»، و«النيل»، و«العطار»، و«المحب»، و«العمدة»، و«عبدالمجيد»، و«أبو مضاوي»، و«الكريم»، و«المجد»، و«النيل» و«ألكان».

بدأت شركة مصر لحليج وتجارة الأقطان التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج تسويق الأقطان المصرية فى سبتمبر الماضى بنظام المزاد العلنى لمحصول 2021، وذلك على 14 محافظة على مستوى الجمهورية.

اقرأ أيضا  أسعار الدواجن اليوم 8-11-2021 فى مصر

وكان نظام المزاد العلنى قد طبق خلال عامى 2019 و2020 على التوالى، وطبق أول مرة فى محافظتين لوجه قبلى فقط، ثم توسع ليشمل 4 محافظات فى وجه بحرى وقبلى هى الفيوم وبنى سويف والشرقية وكفر الشيخ.

ويصل حجم إنتاج مصر من القطن خلال عام 2021، نحو 1.6 مليون قنطار قطن، بينها 1.5 مليون بوجه بحرى، و100 ألف بوجه قبلى.

ويشهد نظام تسويق القطن بنظام المزاد العلنى إقبالا كبيراً من الشركات هذا العام، إذا قاربت الشركات التى زايدت منذ بداية الموسم على 40 شركة، مقابل إقبال محدود للغاية من قبل شركات القطاع الخاص على المشاركة فى المزاد خلال العامين الماضيين.

اقرأ أيضا  المالية : تكليف رئاسي بالتوسع في مشروعات «الاقتصاد الأخضر» لتحقيق التنمية المستدامة‎‎

ويبلغ عدد شركات تجارة القطن العاملة فى السوق 270، بينها 70 شركة متخصصة فى تجارة وتصدير الأقطان المصرية للخارج.

ومن أبرز شروط الاشتراك فى المزاد سداد اشتراك بقيمة 250 ألف جنيه باسم الشركة المصرية لتجارة وحليج الأقطان.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم دعاء حسني

ملف الكاتب دعاء حسني

اقرأ أيضاً

أسعار البيض اليوم 10-11-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:30 ص, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

أسعار الدواجن اليوم 10-11-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:00 ص, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

1000 جنيه ارتفاعاً فى أسعار الدقيق الفاخر ..و5 إلى %7 زيادة فى المخبوزات

محمد مجدي 7:40 ص, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

«يوروميد للصناعات الطبية» تفتح مكتب تسويق فى جيبوتى ..وتدرس التوسع فى 4 دول جديدة

دعاء حسني 7:33 ص, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

مجلس إدارة جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة: صرفنا 4.5 مليار جنيه لـ 140 ألف مشروع في 9 شهور

صفية حمدي 12:40 ص, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

الصناعة تصدر قرارا بوقف استيراد مكونات التوك توك الأساسية

عمر سالم 10:16 م, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21