أسعار القطن تقفز 400 جنيه في الأسواق اليوم الأحد 19-3-2023

قفزت أسعار القطن في مزادات المحافظات وسجل القنطار اليوم الأحد 19-3-2023 في محافظات الوجه البحري بقيمة 400 جنيه ليصل إلى 6200 جنيه لصنف جيزة 94، بدلا من 5800 جنيه، وسجل سعر قنطار القطن في الدقهلية 6215 جنيها للصنف نفسه خلال جلسة مزاد 8 مارس الجاري، طبقًا لعدد من المتعاملين في سوق القطن.

وأفاد تجار بأن السعر في آخر مزاد قطن لنوع جيزة 94 بمحافظة الغربية تراوح بين 5900 إلى 6005 جنيهات بدلا من 5710 إلى 5835 جنيها للقنطار في آخر مزاد.

أسعار القطن

يذكر أن منظومة تداول القطن الجديدة يجري تطبيقها للعام الرابع على التوالي، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد العلني.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، ومن ثم زيادة تنافسيتها عالميًّا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.

وأكد التجار أن سعر قنطار جيزة 95 بالصعيد في آخر مزاد تراوح بين 6000 إلى 6100 جنيه في محافظة أسيوط، وهناك ازدياد في سعر بيع قنطار القطن، خلال الساعات القليلة الماضية؛ بسبب زيادة الطلب العالمي على القطن، وارتفاعه في البورصة العالمية.

وأشاروا إلى وجود تباينات في جودة “الذهب الأبيض” بين محافظة وأخرى، وتُعدّ كفر الشيخ الأفضل من حيث الجودة، ثم الشرقية والدقهلية والغربية.

سعر قنطار القطن اليوم

يذكر أن سعر قنطار القطن في آخر مزاد بالصعيد بين 5250 إلى 5400 جنيه، خلال الفترة الحالية، مقابل 5200 جنيه للقنطار الواحد، في أول مزاد منذ انطلاق الموسم مطلع الشهر الماضي طبقًا للتجار.

وأفاد التجار بأن سعر قنطار القطن في الوجه البحري للأصناف الطويلة وفائقة الطول سجل في آخر مزاد ارتفاعًا ليصل إلى 7800 جنيه بدلا من 7200، مؤخرا و في أفضل الأصناف؛ وهو جيزة 96، مقابل 6000 جنيه في المزاد الأول.

سعر قنطار القطن اليوم

بدوره كشف حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، في تصريحات، لـ«المال»، أن أعلى سعر قنطار قطن بالوجه البحري لصنف جيزة 96 سجل في آخر مزاد 7800 جنيه بمحافظتي كفر الشيخ والدقهلية، وسجل صنف جيزة 97 نحو 5600 جنيه في المنوفية في آخر مزاد في فبراير الماضي.

وأضح عبد الرحمن أن سبب اختلاف السعر هو نوعية القطن وجودته، حيث تتم زراعة صنفي جيزة 94، وجيزة 97 في الوجه البحري، وجيزة 95 في الصعيد.