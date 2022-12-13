أسعار القطن ترتفع اليوم الثلاثاء 13-12-2022

قفزت أسعار قنطار القطن اليوم الثلاثاء 13-12-2022 من خلال منظومة المزاد التي تمت في 8 محافظات خلال الساعات الماضية، وتراوح سعر قنطار جيزة 94 من 5515 إلى 7025 جنيه في الوجه البحري بمحافظة الشرقية.

وتأرجح صنف جيزة 97 من 6800 إلى 7000 جنيه في الوجه البحري، وبلغ أعلى سعر للقنطار لصنف جيزة 96 بنحو 8200 جنيه، وجيزة 86 سجلت 6200 جنيه وجيزة 92 بدمياط 6600 جنيه.

أسعار القطن اليوم

يذكر أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالي، إذ تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد العلني وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.

وكشف التجار أن سعر قنطار جيزة 95 بالصعيد تراوح من 4300 إلى 4500 جنيه في محافظات الوجه القبلي ،وهناك ازدياد في سعر بيع قنطار القطن خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب زيادة الطلب العالمي على القطن، وصعوده في البورصة العالمية.

أسعار القطن

وأفاد التجار بأن صعود سعر القطن بالأسواق في مصر بسبب ارتفاع الدولار، بالتالي زيادة سعر فتح المزاد الذي يرتبط بتقييم قطن البيما الأمريكي مع سلة من الأقطان الأخرى، وأيضا مع وجود اختلاف في جودة الذهب الأبيض بين محافظة وأخرى، وتعد كفر الشيخ الأفضل من حيث الجودة ثم الشرقية والدقهلية والغربية.

وتأرجح سعر قنطار القطن بالصعيد ما بين 4500 جنيه إلى 4800 جنيه خلال الفترة الحالية، ومقابل 5200 جنيه للقنطار الواحد، في أول مزاد منذ انطلاق الموسم مطلع الشهر الماضي طبقا للتجار.

سعر قنطار القطن

وقال التجار إن سعر قنطار القطن في الوجه البحري للأصناف الطويلة، وفائقة الطول سجلت في آخر مزاد ارتفاعا لتصل ما بين 8200 جنيه في أفضل الأصناف وهو جيزة 96 مقابل 6000 جنيه في المزاد الأول لجيزة 94 .

وأفاد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين – في تصريحات لبوابة “المال” – أن أعلى سعر لقنطار قطن الوجه البحري لصنف جيزة 94 في آخر مزاد مزاد سجل 7025 جنيها بالشرقية وسجل صنف جيزة 97 نحو 6800 جنيه في المنوفية ،مقابل 6000 جنيه للسعر النهائي في أول مزاد.

وأكد عبد الرحمن أن سبب اختلاف السعر هو نوعية القطن وجودته، حيث يتم زراعة صنفي جيزة 94 ، وجيزة 97 في الوجه البحري، وجيزة 95 في الصعيد.

سعر قنطار القطن

يذكر أن مساحة القطن حاليا وصلت إلى 336 ألف فدان ويصل متوسط إنتاجية الفدان إلى ما بين 6 إلى 7 قناطير.

جدير بالذكر، أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع بكل مركز إدارى فى المحافظات حسب المساحات المنزرعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.